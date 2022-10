Schlaganfall-Verdacht: Patienten können jetzt auch in die Wertachkliniken

Die Wertachkliniken in Schwabmünchen arbeiten mit der Uniklinik in Augsburg zusammen. Möglich macht's die moderne Technik.

Bei einem Verdacht auf Schlaganfall kommt es auf jede Minute an: Um Zeit zu sparen, können Betroffene jetzt direkt in die Wertachklinik nach Schwabmünchen kommen. Bislang mussten sie nach Augsburg gebracht werden.

Der Neurologe aus Augsburg kann sich innerhalb von wenigen Minuten virtuell in die Wertachklinik Schwabmünchen schalten. Die Möglichkeit gibt es, weil die Wertachklinik Mitglied im Netzwerk der Universitätsklinik Augsburg geworden ist. „Diese Kooperation mit der Uniklinik ist ein weiterer, wichtiger Schritt hin zu einer noch engeren Zusammenarbeit in der medizinischen Versorgung unserer Region. Sie ermöglicht uns, Schlaganfallpatienten im südlichen Landkreis auf höchstem Niveau zu versorgen“, erklärt der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele. In Schwabmünchen befindet sich die neu eingerichtete, moderne Kardiologie-Unit fast in Rufweite der Notaufnahme.

Befunde werden in Schwabmünchen schnell übermittelt

Praktisch sieht die Zusammenarbeit zwischen Schwabmünchen und Augsburg so aus: Der Facharzt der Uniklinik bekommt die ersten Befunde der Wertachkliniken, beispielsweise eine CT-Aufnahme des Gehirns und der Schlagadern, übermittelt. Zeitgleich treffen sich Arzt und Patient in einer Videokonferenz und sprechen dort miteinander. Durch spezielle Kameras und hochauflösende Bilder erkennen die Ärzte dabei sogar Pupillenreaktionen. „Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort können wir per Video gut feststellen, ob die Person tatsächlich einen Schlaganfall hat, und welche Art von Therapie notwendig ist“, erklärt Oberarzt Dr. Philipp Zickler. Er leitet des Tesaurus-Projekt des Uniklinikums. Der Begriff steht für Telemedizinische Schlaganfall-Versorgung Augsburger Region und Südwestbayern.

Die Wertachkliniken halten engen Austausch mit dem Uniklinikum

Die Schlaganfall-Beauftragte in den Wertachkliniken ist Oberärztin Dr. Ulrike Trepte. Sie steht im engen Austausch mit Dr. Zickler und seinem Team und koordiniert unter anderem die vierteljährlich stattfindenden Audits. Dabei kommen die Experten von Augsburg nach Schwabmünchen, um das Fachpersonal der Wertachkliniken kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten.

Lesen Sie dazu auch