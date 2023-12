Schwabmünchen

vor 17 Min.

Schlittenhunde im Luitpoldpark erleben

Am Wochenende sind wieder die Schlittenhunde im Luitpoldpark in Schwabmünchen unterwegs.

Plus Nach dem Erfolg im Vorjahr gibt es am Wochenende an zwei Tagen Schlittenhunde und noch viel mehr im Luitpoldpark.

Von Christian Kruppe Artikel anhören Shape

Das Wetter scheint wie gemacht. Der Schnee knirscht unter den Füßen, die Bäume im Park sind weiterhin weiß eingestaubt. Dazu am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr noch der Duft von Glühwein und Bratwürsten sowie das Gebell von Hunden den Luitpoldpark erfüllen. Wie im vergangenen Jahr sind die Schlittenhunde des Schwabmünchners Nico Radant im Luitpoldpark. Wenn es die Wege möglich machen, dann drehen auch wieder die passenden Hundeschlitten Runden um die sogenannte Klöckwiese.

Wenn Schnee liegt, kann mit den Hunden Schlitten gefahren werden

Der Verschönerungsverein organisiert mit Grillwürsten, Stollen und heißen Getränken die Verpflegung, zudem wartet ein kleines Karussell auf die Kinder. Auch ein Verkauf von winterlicher Deko aus Holz und Metall findet statt. Nach den Schneefällen vom vergangenen Wochenende war nicht klar, ob die Veranstaltung stattfinden kann, zumal auch ein Baum im Weg lag. "Wir sind dem Schwabmünchner Bauhof daher sehr dankbar, dass dieser noch entfernt wurde", so Nico Radant. Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass der Untergrund die Schlittenfahrten möglich macht. "Wir sind in jedem Fall da. Wenn nicht gefahren werden kann, dann können die Besucher die Hunde spielerisch kennenlernen und streicheln", so Radant. Neben seinen Hunden wird auch GSV Schwabmünchen mit seinen Vierbeinern vor Ort sein und zeigen, was die Tiere im Hundeverein alles machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen