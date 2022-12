Schlittenhunde sorgen für Winterspaß im Luitpoldpark in Schwabmünchen

30 Schlittenhunde drehen am Samstag ihre Runden durch den Luitpoldpark. Das lockt neugierige Schaulustige an. Viele von ihnen sitzen am Ende im Hundeschlitten und haben sichtlich Spaß.

Das Jaulen und Bellen war schon von Weitem zu hören. Es lockte so manch Neugierigen in den Schwabmünchner Luitpoldpark. Dort warteten Nico Radant und sein Team mit gut 30 Schlittenhunden verschiedener Rassen auf Mitfahrer. Die kamen auch zur Genüge. So wurden am Ende mehr als 100 Runden in gut drei Stunden gedreht. Bis zu vier Personen fanden in den Schlitten Platz. Doch nicht nur die Schlittenrunden sorgten für gute Laune. Auch die Hunde, die gerade nicht eingespannt waren, zogen die Besucher, vor allem die Kinder, an. Auch weil die Hunde allesamt gutherzig waren und es sichtlich genossen, über die sonst normalen Maße gestreichelt und gekuschelt zu werden.

Zum perfekten Schlittentag hat nur eine Kleinigkeit gefehlt

Von Beginn an kamen die Besucher an den Startpunkt zwischen Spielplatz und Klöckwiese. Viele erst als Zaungast, um dann wenig später doch im Schlitten zu sitzen. Kein Wunder, wenn jeder Mitfahrer nach seiner Runde mit einem seligen Lächeln aus dem Schlitten stieg, und manch einer danach gleich noch eine zweite Fahrt buchte. Das Wetter spielte nahezu perfekt mit. Die Temperatur lag um den Gefrierpunkt und der Schneefall der Nacht hatte dafür gesorgt, dass zum ersten Mal in diesem Winter auch die entsprechende Stimmung aufkam. "Das alles, zusammen mit dem tollen Umfeld im Park sorgt für die passende Stimmung", freut sich Schlittenhundeführer Nico Radant. Zur Perfektion hätte nur noch mehr Schnee gefehlt, dann hätten die Hundeteams mit echten Schlitten antreten können. So ging es mit beräderten Trainingswagen auf die flotte Runde.

Mehr als einhundert Runden wurden mit den Schlittenhunden im Schwabmünchner Luitpoldpark gefahren. Foto: Nadine Kruppe

Eine eisige Prise um die Nase

Macht das mit Rädern statt Kufen überhaupt Spaß? Es bliebt nur der Selbstversuch. Also rein in den Schlitten und los. Die acht Hunde im Geschirr vor dem Wagen blicken mich schon ungeduldig. Kaum sitz ich im Wagen, ruft Nico Randant "Huskies hey" und los geht die Fahrt. Die 32 Pfoten vor mir machen richtig Dampf und die kalte Luft weht mir um die Nase. Schon nach wenigen Metern stellt sich ein "Genussgefühl" ein. Das weiße Umfeld, die kalte Luft, der schöne Park, der an einem vorbei zieht - wundervoll! Da ist die Runde fast schon zu kurz, eigentlich will ich gar nicht aussteigen. Das hat Lust auf mehr gemacht. Ganz umsonst sind die Schlittenhunde nicht durch den Park gelaufen. Der Erlös der Aktion kommt dem Verschönerungsverein Schwabmünchen und dem Verein "niemALS aufgeben" zugute.