Schluss mit lustig: Freikarten für das Kabarett

Martin Schmitt kommt mit seinem neuen bayrischen Klavier-Kabarett nach Schwabmünchen. Wir verlosen fünf mal zwei Freikarten für den Auftritt in der Stadthalle.

Martin Schmitt, das ist ein Name, der durch seine bisherigen Programme wie „Aufbassn!“ und „Von Kopf bis Blues“ bekannt ist, kommt jetzt mit „Jetz` is Blues mit lustig“ in die Stadthalle Schwabmünchen, und zwar am Donnerstag, 26. Oktober.

„Jetz` is Blues mit lustig“ ist eine bewährte Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs. Martin Schmitt singt von übermäßigem Handygebrauch, von täglich neuen Lebensmotivationen, von Ausrastern oder Berufsmüdigkeit, Angst und Neid. Das Ganze am Klavier, bayrisch und bluesgetränkt. Und er bindet sein Publikum humorvoll in seine Abende ein. Martin Schmitt ist ein Stück Bayern. Wahre Lebensart, aber ohne Lederhose, schlagfertig, liebenswert, lustig, geradlinig.

Mit 14 Jahren begann er zu singen und Klavier und Tuba zu spielen

Schmitt begann im Alter von 14 Jahren mit dem Gesang und dem Klavier- sowie Tubaspiel. Trat dann in der Münchner Szene und auf Festivals als Blues- und Boogie-Woogie-Pianist auf. Inzwischen spielt er eine Mischung aus Soul, Jazz und Blues und bietet zusätzlich eine Menge Kabarett. Er arbeitet außerdem als künstlerischer Leiter von Piano-Festivals. Schmitt komponierte zwei Titel für den ARD-Thriller „Im Visier des Bösen“ mit Klaus-Maria Brandauer. In 37 Bühnenjahren gehen jede Menge CDs und DVDs sowie ein Buch mit Liedtexten und Gedichten auf sein Konto. Schmitt ist neben seinen musikalischen Kabarettauftritten bekannt durch Funk und Fernsehen, arbeitete schon mit Künstlern wie Monika Gruber, der Spider Murphy Gang, Haindling, Hannes Ringlstetter, Maxi Schafroth, Willy Astor, dem Bayerischen Philharmonie-Orchester und vielen anderen.

Ein priesgekrönter künstler auf der Bühne

Auszeichnungen und Preise erhielt er in den vergangenen Jahren viele, unter anderem den Fränkischer Kabarettpreis 2022, den Titel Deutscher Kabarettmeister 2018/2019, die Böblinger Mechthild 2017 und den Solistenpreis des Schwarzwald Musikfestivals 2016.

So können Sie beim Gewinnspiel mitmachen

Für den Auftritt von Martin Schmitt am Donnerstag, 26. Oktober, in der Stadthalle in Schwabmünchen ab 20 Uhr, verlosen wir fünf Mal zwei Freikarten. Wer teilnehmen möchte, schickt bis Dienstag, 24. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Kabarett" und der Angabe von Name, Wohnort und Telefonnummer an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Hier gibt es Karten zu kaufen

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: Karten gibt es für 22 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Schmid und im Internet. Ab der Abendkasse kosten sie 26 Euro. Außerdem gibt es für jede Veranstaltung des Herbst-Winter-Programms der Buchhandlung Schmid zehn U-25-Tickets, die in der Buchhandlung abzuholen sind.