Schmorbrand geht in Schwabmünchen von einer Steckdose aus

Zu einem Schmorbrand kommt es in Schwabmünchen in einem Schlafzimmer. Die Bewohnerin reagiert schnell.

Ein Schmorbrand hat sich am Donnerstagabend in einem Schlafzimmer in Schwabmünchen entwickelt. Er ging laut Polizei von einer Steckdose aus. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte die Bewohnerin des Hauses in der Römerstraße den Brand gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)