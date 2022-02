Schwabmünchen

11:40 Uhr

Schnelles Internet erreicht Schwabmünchen

Plus Obwohl die Quote nicht erreicht wurde, erschließen die LEW Schwabmünchen mit einem Glasfasernetz.

Viele Wochen hat die LEW auf dem Stadtplatz in der neuen Mitte mit einem eigenen Anhänger Werbung für den Glasfaserausbau in Schwabmünchen gemacht. Ziel war es eine Quote von 35 Prozent der Haushalte zu erreichen, die bereit sind einen Vertrag abzuschließen. Erst dann, so hießt es vorab, sei ein Glasfaserausbau wirtschaftliche. Jetzt steht fest: Die Quote wurde knapp nicht erreicht, aber ausgebaut wird trotzdem.

