Schwabmünchen

06:12 Uhr

Schnelles Internet: So weit ist der Glasfaserausbau in Schwabmünchen

Plus Seit einem Jahr laufen die Arbeiten für das flächendeckende Glasfasernetz in Schwabmünchen. Wie lange die Arbeiten noch dauern und wann die Haushalte angeschlossen werden.

Von Carmen Janzen

Rot-weiße Baustellenbaken, gesperrte Straßen mal im Norden, mal im Süden, mal im Osten und mal im Westen der Stadt: Wer im vergangenen Jahr regelmäßig aufmerksam durch Schwabmünchen gefahren oder gelaufen ist, dem sind die Baustellen aufgefallen. Immer nur wenige Tage waren sie an einem Ort. Hintergrund dieser Wanderbaustellen ist der Glasfaserausbau der Firma LEW Telnet. Die Tiefbauarbeiten für das Verlegen der Leerrohre starteten im Juni vergangenen Jahres und sind noch immer nicht komplett abgeschlossen.

Bis Mitte des Monats werden noch Leerrohre verlegt

"Aktuell gibt es noch bestehende Baustellen im Stadtzentrum sowie an einzelnen Stellen im Südwesten und im Nordosten der Stadt. Diese Arbeiten sollen nach aktueller Planung bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Eine Ausnahme bildet der Teilbereich nördlich der Krumbacher Straße mit der Bachstraße, Bauerngasse und dem Glasbühlweg. Hier werden im Frühjahr/Sommer 2024 in Abstimmung mit der Stadt Schwabmünchen die Straßen komplett saniert und weiter ausgebaut. In diesem Zuge werden wir und LEW Verteilnetz gemeinsam dann neue Glasfaser- und Stromtrassen verlegen", sagt LEW-Telnet-Pressesprecher Ingo Butters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

