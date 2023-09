Schwabmünchen

06:00 Uhr

Schöffel-Chef vereint Schokolade und Dessous zum "Haus der Sinne"

Plus Der Inhaber des Modehauses Schöffel Niko Stammel hat mit "Ohlàlà" ein Wäschegeschäft eröffnet. Was das mit Schokolade zu tun hat und warum der Plan ein anderer war.

Von Jana Korczikowski

Viele Unternehmer haben mit der Wirtschaftslage zu kämpfen. Sie expandieren dagegen, haben ein zusätzliches Wäschegeschäft in Schwabmünchen eröffnet. Was ist Ihr Erfolgsrezept?



Niko Stammel: Ein Erfolgsrezept per se gibt es nicht. Wir müssen einfach nach vorne schauen und in die Zukunft investieren. Ein Grund ist auch, den Standort hier zu stärken. Im Haupthaus haben wir zwar 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche, wir brauchten trotzdem mehr Platz und hatten geplant, wenn etwas frei wird, dann wollen wir einen Store für Junge Mode ausgliedern.

Und warum haben Sie sich letztendlich für einen Wäschestore entschieden?



Stammel: Wir hatten schon länger das Objekt im Auge. Als vor zwei Jahren dann Peter Müller mit seiner Chocolaterie Müller das Haus gekauft hat, haben wir mit ihm einen Vertrag geschlossen. Junge Mode war dann nicht mehr passend. Das Bauchgefühl sagte: Schokolade und wertige Dessous, das ist ein stimmiges Konzept. Müller hat seine Chocolaterie immer Haus der Sinne genannt. Jetzt ist das Haus der Sinne komplett, finde ich. Dazu passt auch der französische Name Ohlàlà. Das Ziel war auch, dass sich der Kunde hier wohlfühlt, mehr Ruhe und Intimität hat. Dafür gibt es zum Beispiel großzügige Umkleidekabinen, in die auch der Rollstuhl oder Kinderwagen hineinpasst. Außerdem ist im eigenen Store ausreichend Platz für persönliche Beratung. Wir merken, dass die Kundschaft gerade nach der Coronazeit darauf großen Wert legt.

