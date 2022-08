Schwabmünchen

vor 17 Min.

Er ermöglichte in Schwabmünchen schon vor Jahrzehnten E-Learning

Hatte einen besonderen Job am Schulzentrum Schwabmünchen: Reinhard Rolle war für die Technik zuständig.

Plus 50 Jahre Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen: Reinhard Rolle betreute die erste "Audiovisionsanlage", die auch so etwas wie ein Vorreiter für E-Learning war.

Von Reinhold Radloff

Er hatte über Jahrzehnte einen Job an den Leonhard-Wagner-Schulen, den es heute gar nicht mehr gibt: Reinhard Rolle war "Medientechniker im angewandten Fernsehen". Seine Arbeit bedeutete für die Schüler einen einmaligen Service im Unterricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen