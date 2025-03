Schottische Nächte in den Ulrichswerkstätten

Ein mitreißender Abend voller traditioneller schottischer Musik, den wollen die talentiertesten jungen Künstlerinnen und Künstler des schottischen Folks am Samstag, 15. März, in den Ulrichswerkstätten Schwabmünchen präsentieren.

Seit 2018 touren junge Preisträger und Wettbewerbsfinalisten in Sachen Scottish Folk durch Deutschland. Auch dieses Jahr bringt die Tour eine frische Folk-Brise von den Highlands nach Deutschland. Traditionelle Musik ist ein kulturelles Phänomen in Schottland und auf der ganzen Welt, dessen Ursprünge sich über Tausende von Jahren zurückverfolgen lassen. Auch heute noch ist diese Musik beliebt und kulturell relevant. Neben den alltäglichen Livekonzerten und gemeinsamen Sing- und Tanzveranstaltungen finden eine Vielzahl an Festivals statt, die zu wahren Besuchermagneten geworden sind. Nachwuchs in der schottischen Musikszene ist reichlich vorhanden. Die virtuosesten Musikerinnen und Musiker der schottischen Szene werden jährlich vom BBC Radio Scotland mit den „Young Scots Trad Awards“ ausgezeichnet und gehen dann auf Tour.

Hier gibt es Karten

Die Buchhandlung Schmid schaffte es nach dem großen Erfolg im Vorjahr auch heuer wieder die Young Scots Trad Award Winners nach Schwabmünchen zu bringen. Das Programm ist erneut zweigeteilt. Im ersten Teil werden diesmal Eryn Rae an der Geige, Mairi McGillivray am Gesang und Ailish Sutherland an Dudelsack auftreten. Sie werden jeweils von dem Ausnahmegitarristen Pablo Lafuente begleitet. Im zweiten Teil werden sie gemeinsam die Bühne mit einem Feuerwerk schottischer Virtuosität erbeben lassen. In der Pause der Veranstaltung werden in den Ulrichswerkstätten traditionelle schottische Speisen und Getränke angeboten.

Karten für das Konzert am Samstag, 15. März, in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.