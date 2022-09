Schwabmünchen

18:30 Uhr

Schüler im Landkreis starten ohne Corona-Beschränkungen in das Schuljahr

Die Freundinnen Emma, Joleen und Johanna freuen sich auf den Schulstart an der Sankt-Ulrich-Grundschule in Schwabmünchen.

Plus Für die Schüler im Landkreis Augsburg beginnt wieder der Unterricht. Darum war die Einschulungsfeier an der Schwabmünchner Grundschule so besonders.

Mit der Dino-Schultüte fest im Arm steht Kilian Wagner am Dienstagmorgen vor der Sankt-Ulrich-Grundschule in Schwabmünchen. "Ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch", sagt der Sechsjährige. Er ist einer von etwa 600 Kindern im Landkreis, für die nun das erste Jahr an den Grund- und Mittelschulen beginnt. Nach zwei Jahren Pandemie ist es außerdem der erste Jahrgang, der die Einschulung wieder ganz ohne Corona-Beschränkungen feiern darf.

