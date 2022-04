Naturprojekt am Waldrand bei Schwabegg: Sträucher bringen neuen Lebensraum

Plus Nicht nur Wälder werden im Augenblick mit Hochdruck umgebaut. Auch die Ränder bekommen ein neues Aussehen, wie das Beispiel Schwabegg zeigt.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Frühjahrspflanzungen der Staatsforsten: An die 100.000 Bäume setzen die Mitarbeiter des Forstbetriebs Zusmarshausen in die Erde. Nahe der Haldenburg bei Schwabegg findet ein Spezialprojekt statt.