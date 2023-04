Schwabmünchen, Schwabegg

Schwabegger packt bei besonderem Friedensprojekt in Palästina an

Von Freiwilligen wie Christian Artner-Schedler müssen die Setzlinge von Olivenbäumen per Hand gewässert werden.

Plus Sengende Hitze, karge Unterbringung: Sieben Wochen arbeitete der Schwabegger Christian Artner-Schedler als Freiwilliger bei einer Familie in Palästina.

"Das Thema Naher Osten ist mir schon seit Jahrzehnten ein Anliegen", sagt Christian Artner-Schedler aus Schwabegg. Der ehemalige Referent von Pax Christi in der Diözese Augsburg arbeitete sieben Wochen bei einem Friedensprojekt in Palästina mit. Das Projekt "Tent of Nations" (Zelt der Völker) von Daoud Nasser kennt er seit vielen Jahren.

"Ich war bei verschiedenen Reisen schon öfter dort zu Besuch und habe mir vorgenommen, in meinem Ruhestand für längere Zeit dort zu helfen", so Artner-Schedler. Jetzt packte er sieben Wochen an. Seit über 25 Jahren kämpft eine Familie dort um die Anerkennung ihres Besitzes. Den könne sie durch mehrere Urkunden nachweisen, sagt der Schwabegger. Obwohl die Familie Nassar das Friedensprojekt betreibe und auf gewaltlosen Widerstand setze, komme es Immer wieder zum Diebstahl der Ernte und zur Vernichtung der Olivenbäume durch gelegte Brände.

