Unbekannte Person beschmiert wahllos Schilder und Wände

Ein unbekannter Sprayer verschandelt Schwabegg. Seit zwei Wochen werden immer wieder Schilder und Wände besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person ist seit etwa zwei Wochen in Schwabegg unterwegs und besprüht offenbar wahllos Verkehrszeichen und Wände am Feuerwehrhaus sowie am Sportheim und am Trainingsplatz mit Graffiti. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet nun Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)