Schwabmünchen

vor 33 Min.

Schwabmünchen bekommt eine neue Musikschule

Plus Martina Brix eröffnet eine Filiale ihrer Musikschule am Schranneplatz. Musikalische Früherziehung liegt ihr sehr am Herzen. Was sie in Schwabmünchen anbieten will.

Von Elmar Knöchel

Mehr zufällig als geplant erweitert Martina Brix nun ihr in Bobingen sehr erfolgreiches Angebot um eine Filiale in Schwabmünchen. "Mir wurden passende Räume in Schwabmünchen angeboten. Die tolle Lage am Schrannenplatz hat mich sofort überzeugt." Außerdem hat sie in der Stadt eine Marktlücke für sich entdeckt.

