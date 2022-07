Schwabmünchen erhält Fairtrade-Siegel fast in Rekordzeit

13 Monate hat es gedauert, bis in Schwabmünchen alle Voraussetzungen für das Fairtrade-Siegel erfüllt waren. Wie es jetzt weitergehen soll.

Schwabmünchen ist jetzt Fairtrade-Stadt. Was das bedeutet, wurde bei der Übergabe des offiziellen Siegels klar. Voraussetzung für den Titel ist unter anderem, dass eine Stadt der Größe von Schwabmünchen vier Geschäfte und zwei Gastrobetriebe nachweisen muss. In allen Bereichen ist Schwabmünchen gut aufgestellt.

Beim Handel waren mit dem Hofladen Pfänder, der Krämerin und dem Weltladen schon drei lokale Unternehmen dabei. Zudem führt auch nahezu jeder Supermarkt Fairtrade-Produkte. Im Bereich Gastro waren der Luitpoldpark-Biergarten und Germar's schnell bereit, mitzumachen. Auch zwei Kirchengemeinden, Kolping und der Verein Solidarität Eine Welt sowie die Mittelschule unterstützen Fairtrade.

13 Monate brauchte es für das Fairtrade-Siegel

Gut eineinhalb Jahre ist es her, als der Schwabmünchner Stadtrat auf Antrag der CSU-Fraktion beschlossen hatte, Schwabmünchen zur Fairtrade-Stadt zu machen. Pandemiebedingt dauerte es bis in den Frühsommer 2021, ehe die eigens dazu gegründete Steuerungsgruppe ihre Arbeit aufnehmen konnte. Die legte sich dafür richtig in Zeug.

Genau 13 Monate nach dem ersten Treffen konnte Vollzug gemeldet werden: Die Stadt Schwabmünchen ist Fairtrade-Stadt. Und das in durchaus beeindruckender Geschwindigkeit, wie Heinz Fuchs von Fairtrade Deutschland bei der Übergabe der Urkunde feststellte. Dabei überholten die Schwabmünchner sogar Königsbrunn. Dort gab es das Siegel im Jahr 2019 das Siegel.

Kontrolle in zwei Jahren in Schwabmünchen

Doch nicht die Geschwindigkeit stand für die Mitglieder der Steuerungsgruppe im Vordergrund. "Wir wollen den Fairtrade-Gedanken in Schwabmünchen weiter nach vorne bringen", erklärte Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf. Sie ist zugleich Sprecherin der Steuerungsgruppe. Dazu sei der Titel wichtig.

Aber die Arbeit ist damit nicht beendet, wie Stadtrat Andreas Rest erklärte: "Die Arbeit beginnt jetzt erst richtig. Wir möchten noch mehr Menschen die Fairtrade-Idee näherbringen." Zum einen, weil in zwei Jahren geprüft wird, ob die Vorgaben weiter eingehalten werden. Zum anderen, weil die Steuerungsgruppe Spaß daran gefunden hat, das Thema voranzubringen.

Fairen Handel bekannter machen

Die Gruppe kann weiter auf die Unterstützung der Stadt zählen. "Ich freue mich, dass wir als Stadt dazu beitragen können, am gemeinsamen Ziel mitzuwirken, dass der faire Handel bekannter wird und dadurch die Produzenten in Lateinamerika, Afrika und Asien bessere Preise für ihre Produkte erhalten, um den Familien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen", stellte Bürgermeister Lorenz Müller. Schwabmünchen ist die 801. Stadt, die sich mit dem Titel "Fairtrade-Stadt" schmücken darf. Sichtbar werden soll das auch durch eine "Fairtrade-Bank", die beim Weltladen aufgestellt wird.