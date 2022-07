Schwabmünchen feiert endlich wieder ein Stadtfest

Nach drei Jahren Zwangspause findet in Schwabmünchen vom 22. bis 24. Juli wieder das Stadtfest statt: Was an den drei Tagen geboten ist.

Dass nach der langen Corona-Pause beim Stadtfest Schwabmünchen von Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, endlich wieder die Geselligkeit und das gemeinsame Feiern möglich sind, freut Bürgermeister Lorenz Müller besonders: "Das Schöne am Stadtfest ist, dass es ein offenes, zwangloses Fest ist, bei dem es keine Eintrittsschranken und Tickets gibt, wo man kommen und gehen kann, sich in ungezwungener Atmosphäre trifft, gemeinsam lacht und auch tanzt."

Fest startet mit der "Langen Tafel" an der Geyerburg



Freitag, 22. Juli: Erstmalig startet das Fest am Freitagabend mit der "Langen Tafel" rund um die Geyerburg an der Jahnstraße hinter dem Eisplatz. Kulturamtsleiterin Doris Hafner erklärt, worum es dabei geht: "Lange Tafeln gibt es schon seit sehr langer Zeit in vielen Städten mit großem Erfolg. Das Konzept ist einfach: Man trifft sich, in unserem Fall rund um die Geyerburg, bringt etwas zu essen und zu trinken mit und setzt sich einfach zusammen. Wer ankommt, setzt sich einfach dazu. Man probiert gegenseitig die mitgebrachten Speisen, den Wein oder das Bier und verlebt zusammen einen schönen Abend", erklärt Kulturamtsleiterin Doris Hafner.

Rund um die Geyerburg werden von der Stadt 40 Biertischgarnituren bereitgestellt. Reservierungen sind bei einer langen Tafel nicht vorgesehen, da es darum geht, ein buntes Zusammensein zu fördern. Wer Lust hat, kann seine eigene Bestuhlung aufstellen oder sich auch auf die eigene Decke in den Rasen setzen. Beginn ist ab 18.30 Uhr. Für Unterhaltung sorgt das Ensemble "Sax and the City", und die "Stelzer" werden auf ihren Stelzen für Faszination sorgen.

Am Samstag gibt es Funk und Schlager im Stadtgarten

Samstag, 23. Juli: Der Samstagabend steht ganz im Zeichen von Livemusik und Tanzen im Stadtgarten. Bei der Augsburger Band "Still in Progress" spürt man, dass Musiker am Werk sind, die mit den Songs der 70er und 80er Jahre aufgewachsen sind und die in den 90ern musikalisch geprägt wurden. Sie spielen eigene Songs und lieben auch den Griff in die Jukebox der Rock-, Soul- und Funkgeschichte. Als absolutes Highlight werden danach "Die SchlagerSchlampen" das Publikum zum Tanzen animieren.

Sonntag, 24. Juli: Sehr traditionsverbunden startet der Sonntag mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit Stadtpfarrer Christoph Leutgäb und Pfarrer Andy Gatz um 10.15 Uhr im Stadtgarten. Für Musik sorgt die Trachtenkapelle Alpengruß. Das Bühnenprogramm bietet an diesem Tag einiges: Rechtzeitig zum Stadtfest findet mittags die Verleihung des Zertifikats als Fairtrade-Stadt statt. Weiter geht es mit einem Frühschoppen mit Blasmusik. Ab ca. 13 Uhr hat die Tanzwelt Schwabmünchen eine Überraschung vorbereitet. Ein kurzweiliges Programm versprechen die Auftritte der SingGoldies und der Liedertafel.

Auch die Stelzer laufen wieder umher und ein Pantomime-Künstler zeigt, was er kann. Auf dem Stadtplatz hat die Werbegemeinschaft nachmittags ein Kinderprogramm organisiert. Auf der Bühne im Stadtgarten wird ab 16.45 Uhr der Kammerchor auftreten. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik der Band "Cup of Trees", die sich aus dem Umland um den Bassisten Matthias Bober gebildet hat, der Kulturförderpreisträger der Stadt Landsberg ist. Die Lokalmatadore Hautnah Music Live Band werden im Anschluss das Stadtfest dann musikalisch beschließen. (AZ)