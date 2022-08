Schwabmünchen feiert sein Heimatfest im Luitpoldpark

Plus Nach drei Jahren stieg endlich wieder das traditionelle Schwabmünchner Heimatfest im Luitpoldpark mit dem Parkbähnle, Musik und viel Bier.

Heinz Schwarzenbacher hält kurz inne, lässt seinen Blick über den Festplatz im Luitpoldpark schweifen. Am Sonntagabend sind nur noch vereinzelte Bierbänke frei – die Stimmung ist gut, die Gäste lachen. „Nach drei Jahren ohne Heimatfest ist es schön, wieder feiern zu können“, freut sich der Vorsitzende des Verschönerungsvereins.