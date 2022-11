Schwabmünchen heißt nun wieder Menkingen

Seit Freitag haben die Narren die Macht über die Stadt. Bei der Schlüsselübergabe hatten die Bürgermeister keine Chance gegen die maskierte Übermacht, die die halbe Stadtkasse fordert.

Zwei Jahre Warteschleife sind eine lange Zeit. Trotz alledem haben die "Menkinger Narren" nicht den Spaß am Fasching verloren. Selbst als sehr kurzfristig neue Räume für den Auftakt in die närrische Zeit nötig waren, ging der Spaß beim Team um Obernarr Uli Weißenbach nicht verloren. Statt wie gewohnt im Schützenheim ging es zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit diesmal mal in die Räume der Stadtmusikkapelle.

Und da legte Uli Weißenbach gleich richtig los. Da der letzte Fasching doch schon ein paar Jahre her ist, gab es von ihm erst einmal einen Verkleidungstipp für die Männer: "Geht einfach als Zalando-Karton. Da werden euch die Frauen kreischend anspringen." Zeitgleich erinnerte er daran, "dass auch der Fasching eine große Demonstration ist. Aber bei uns werden die Polizisten nicht beworfen, sondern geküsst."

Schlüsselübergabe: Die Narren übernehmen in Schwabmünchen

Nach zwei Jahren Pause war es klar, dass der Grund für die Unterbrechung, die Pandemie, auch ihr Fett wegbekam. Denn die Narren hielten ihre eigene Impfung parat. "Geimpft wird heute nach Methode Weißenbach", gab der Obernarr vor und verteilte Spritzen mit rotem oder grünem Inhalt - garantiert nicht RKI-gerecht oder von der "Stiko" abgenommen. "Keine Angst, es gibt keinen Pieks und keine Schmerzen, unsere Impfung tut gut und kommt von Herzen", erklärte Weißenbach. Und auch die Handhabung war einfach, gar narrensicher. "Ein jeder nimmt sich eine Spritze, das hat seinen Grund, und spritzt das edle Serum in des Tischnachbars Mund", erklärte der Narrenchef die "Handhabung" der Impfung.

Der Impfung folgte die Schlüsselübergabe an die Narren. Alle drei Bürgermeister und zwei Stadträte versuchten im Hin und Her um den Schlüssel die Oberhand zu behalten, doch gegen den Elferrat hatten sie keine Chance. Mit dem Rathausschlüssel in der Hand stellte Uli Weißenbach auch gleich klar, wie es nun weitergeht. "Lorenz Müller, welch' edler Mann, kommt heut' hoch zu Ross mit rotem Umhang an. Als Sankt Martin ist er heut' geritten, um zu teilen mit denen, die gelitten. Da auch wir Narren haben leiden müssen, zwei Jahre kein Fasching, kein Umzug und nix zu küssen. Was will dann der Narr viel mehr, so gibst du uns sicher auch die Hälfte von der Stadtkasse her. Unsere Schatzmeisterin Elke passt gut auf, das nix passiert, mit 5,2 Prozent Ertrag wird dann in Bier investiert."

"Wir brauchen doch alle mal Freude"

Bürgermeister Lorenz Müller stellte fest, dass es nicht immer von Nutzen sei, dass der Obernarr auch im Stadtrat sitze - "so wisse der genau, wie viel Geld da sei." Müller verwarf auch die Frage, ob in der jetzt andauernden Krisen- und Kriegszeit ein Fasching angebracht sei. "Wir brauchen doch alle mal Freude und Ablenkung", stellt er dazu klar.

Abgerundet wurde der Abend durch die ersten Auftritte der Mini-, Jugend-, und Ersten Garde der Schwabmünchner, die schon mal einen tollen Vorgeschmack auf die Faschingssaison aufzeigten. Die bekamen auch viel Applaus, aber das war kein Wunder, handelt es sich dabei doch laut Weißenbach "um die schönsten Mädchen des Landkreises".