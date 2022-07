Schwabmünchen läuft nur hinterher

Trotz 40 Minuten Überzahl geht der TSV erneut leer aus

Die Spieler des SC Olching stehen im Kreis, singen und jubeln. Die Schwabmünchner hingegen schleichen einzeln oder in Grüppchen vom Feld. Wieder war es nichts mit Punkten für den Bayernligaabsteiger. Saison übergreifend sind die Schwabmünchner mittlerweile seit 21 Spielen ohne Sieg. Blickt man auf die ersten beiden Spiele in der Landesliga, so geben die ersten Fans schon wieder auf. "Das ist derselbe Stiefel wie seit zwei Jahren", so ein Fan nach dem Spiel. "Kein Mut, kein Plan - und vor allem keine Offensive", wird weiter kritisiert. Harte Worte, aber nicht zu Unrecht. Der TSV trat gegen Olching von Beginn pomadig auf, suchte sein Heil in unzähligen Querpässen - Toni Kroos hätte wohl beim Zusehen eine Gänsehaut bekommen. Doch sobald die Bälle in die Tiefe gehen sollten, waren sie weg. So wirkte es zwar nach einer guten Viertelstunde, als wäre Schwabmünchen überlegen, doch die Herrlichkeit der Schwarz-Weißen war spätestens in Strafraumhöhe vorbei. Die Zuspiele in die Spitze verloren sich meist im Nirgendwo, einen "zweiten Ball" holten sich die Schwabmünchner viel zu selten.

Wie es richtig geht, zeigten die Gäste nach einer knappen halben Stunde. Eine schöne Ballstafette - Olching konnte drei Pässe im Schwabmünchner Strafraum spielen - sorgte für das 0:1. Kurz nach dem Rückstand war das Spiel für Schwabmünchens Orkun Sarici beendet. Der glücklose Angreifer machte Platz für Dennis Lechner. Ein Aufbäumen von Schwabmünchner Seite war auch mit viel gutem Willen nicht zu erkennen. Kurz vor dem Seitenwechsel ließ sich dann wenigstens die erste gute Chance für die Gastgeber verzeichnen, doch Tim Uhde scheiterte aus etwas spitzem Winkel an Olchings Torhüter.

Auch nach der Pause war der Schwabmünchner Auftritt nicht erbaulicher. Admir Omerbegovic ersetzte den angeschlagenen Thomas Rudolph und zeigte sich engagiert. Nach 50 Minuten keimte bei den Schwabmünchner Anhängern erst einmal Hoffnung auf. Nach einem unschönen Tritt ins Knie von Lucas Kusterer durfte Olchings Dominik Dierich vorzeitig zum Duschen. Schwabmünchen erhöhte nun den Druck, aber nicht die Gefährlichkeit. Sinnbildlich, dass die Hausherren in Überzahl nur zwei nennenswerte Chancen hatten - in 40 Minuten Überzahl. Immerhin gab es in der Nachspielzeit die erste Ecke für Schwabmünchen - ein schwacher Trost.

Am Ende bleibt eine verdiente Niederlage, weil Schwabmünchen nach vorne an Harm- und Ideenlosigkeit kaum zu überbieten ist. Auffallend ist auch die zurückhaltende Kommunikation auf dem Platz. Während die Gäste sich immer wieder anfeuerten, Kommandos gaben, wirkte der TSV wie ein Knabenchor kurz vor dem ersten Auftritt. So langsam wird es Zeit, dass die Schwabmünchner wieder in die Spur kommen und vor allem Selbstvertrauen tanken, damit sie endlich den Beweis liefern können, dass sie in der Lage sind, guten Fußball zu spielen.

TSV Schwabmünchen: Reinert, Brugger (71. Hoppe), Kusterer, Durasinovic, Uhde, Rudolph (46. Omerbegovic), Aschner, Kücük (65. El Fayyad), Uhde, Beckmann, Sarici (35. Lechner)

SC Olching: Loroff, Sostmann (60. Ceker), Banipal (84. Frickenstein), Milla Nava, Wiegert (88. Kossi), Vnuk, Niehaus, Obermeier, Kavuk (60. Batarilo-Cerdic), Dierich, Agbavon (77. Herrmann)

Tore: 0:1 Vnuk (27.)

Schiedsrichter: Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 280. - Rot: Dierich (51./SC Olching). - Gelb-Rot: Uhde (95./TSV Schwabmünchen)