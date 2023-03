Schwabmünchen muss ein Millionenloch in der Stadtkasse stopfen

Eigentlich sollte der Haushalt Ende März verabschiedet werden. Doch unerwartet hohe Rückzahlungen machen dem Kämmerer jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Der Schwabmünchner Haushalt sollte eigentlich in der Stadtratssitzung Ende März verabschiedet werden. Das ordnerdicke Werk von Kämmerer Bernhard Jauchmann ist vorab in zwei Ausschuss-Sitzungen beraten worden. Seite für Seite. Euro für Euro. Alles für die Katz. Die Sitzung wurde abgesagt. "Bis zur letzten Beratung hat alles gut ausgesehen. Doch jetzt ist eine Bombe eingeschlagen", sagt der Stadtkämmerer auf Anfrage unserer Redaktion. Die Bombe heißt Gewerbesteuerrückzahlung. Die Stadt muss einen Batzen Geld an die Gewerbetreibenden zurückzahlen. Es geht wohl um mehrere Millionen Euro, wie Jauchmann bestätigt. Eine genaue Summe wollte er noch nicht nennen.

Die Höhe der Rückzahlung kam für Schwabmünchen unerwartet

Das reißt ein großes Loch in die Stadtkasse. So wie die Ausgaben im bisherigen Haushaltsentwurf geplant waren, können sie nicht bleiben. Die Stadt muss nun kräftig einsparen. Dass der Kämmerer den Gürtel in künftigen Jahren enger schnallen muss, war bekannt, schließlich stehen viele teure Vorhaben an, unter anderem die Sanierung der Kläranlage. Dass es aber bereits heuer klamm in der Kasse wird, kam unverhofft. Es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass eine Stadt Gewerbesteuervorauszahlungen zurückerstatten muss. "Das passiert immer wieder", sagt Jauchmann. Doch die Höhe dieser Rückzahlungen kam wohl ziemlich unerwartet.

Zudem belasten diese Gewerbesteuerrückzahlungen den Schwabmünchner Haushalt heuer gleich doppelt. Zum einen durch die Rückzahlungen selbst. Zum anderen dienen die hohen Gewerbesteuereinnahmen von vor zwei Jahren zum Teil als Basis für die Berechnung der Kreisumlage, die sich durch die hohe Steuerkraft erhöht. Die Kreisumlage ist eine Zahlung, die die Stadt an den Landkreis leisten muss. Sie ist stets einer der größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt, heuer veranschlagt mit 12,5 Millionen Euro.

Wo Schwabmünchen sparen will, ist noch unklar

Das Loch in der Stadtkasse hat nun zur Folge, dass der Haushalt diesen Monat nicht mehr wie geplant verabschiedet werden kann. Stadträte und Verwaltung sollen nun zusammen eine Vorschlagsliste erarbeiten, welche Ausgaben dieses Jahr noch aufgeschoben oder komplett gestrichen werden können. Welche Vorhaben betroffen sein könnten, darüber gibt es aktuell noch keine Informationen. Das will der Kämmerer erst öffentlich machen, wenn die Beratungen abgeschlossen sind. Aber die großen laufenden und teuren Projekte befinden sich bereits im Bau und bieten wohl kaum Sparpotential. Für den Bau des Hallenbades sind zum Beispiel dieses Jahr 6,6 Millionen Euro veranschlagt. Für den neuen Kindergarten St. Anna an der Römerstraße 1,5 Millionen Euro.

Schwabmünchen könnte einen Kredit aufnehmen

Denkbar wäre auch, dass die Stadt einen Kredit aufnimmt, was sie zwar in den vergangenen Jahren vermieden hat, sich die Option im Haushalt aber immer offen hielt. So auch im aktuellen Entwurf. "Wir haben wie im Vorjahr nun doch drei Millionen Euro an Kreditaufnahmen eingeplant für den Fall, dass sich im Laufe des Jahres bei einzelnen Projekten sehr zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten zum Beispiel über KfW-Darlehen ergeben würden. Damit bleiben wir maximal handlungsfähig und in hohem Maße flexibel", erklärte Kämmerer Jauchmann Anfang März in der Beratungssitzung zum Vermögenshaushalt.

Mit einer Kombination aus Sparen und Kredit könnte das Loch in der Kasse also gestopft werden. Eine gemäßigte Schuldenaufnahme wäre wohl kein Problem, denn Schwabmünchen steht derzeit mit nur mit 2,6 Millionen Euro in der Kreide, klingt viel, aber das sind auf den Einwohner runtergerechnet nur 175 Euro. Zum Vergleich: Kreisangehörige Gemeinden ähnlicher Größenklasse liegen im Schnitt bei 699 Euro pro Einwohner, der Landesdurchschnitt beträgt 1033 Euro (Stand Dezember 2020). "Rechnet man das Eigenkapital der städtischen Beteiligungen dazu, etwa die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft GWS, ist die Stadt Schwabmünchen faktisch schon seit einigen Jahren schuldenfrei", sagte Bürgermeister Lorenz Müller, ebenfalls in der Sitzung zum Vermögenshaushalt Anfang März.

Läuft alles nach Plan, soll der eingestampfte Sparhaushalt nun in der Sitzung am Dienstag, 18. April, ab 19 Uhr, im Schwabmünchner Rathaus die Zustimmung der Stadtratsmitglieder erhalten.