vor 51 Min.

Hallenbad und mehr: Schwabmünchen plant Großprojekte

Plus Der große Jahresrückblick: Die Fuggerstraße ist eingeweiht, im kommenden Jahr steht in Schwabmünchen der Bau des Hallenbads an.

Von Felicitas Lachmayr

Das wohl größte Projekt der Stadt ist besiegelt: Das Schwabmünchner Hallenbad wird gebaut. Im Mai 2022 sollen die Arbeiten beginnen. Geplant sind zwei Stockwerke, ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen, ein Kursbecken und ein Planschbecken für Kinder. Schon vor 40 Jahren wurde darüber diskutiert, nun soll der Traum vom Hallenbad wahr werden.

