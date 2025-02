Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen zu.

Der 56-Jährige wollte von einem Firmengelände auf die Straße und stürzte aus ungeklärter Ursache. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Elektroroller entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (AZ)