Schwabmünchen weiß, rot, rosé: Das ist beim Weinfest geboten

Das Stadtzentrum verwandelt sich am Wochenende wieder in eine Feier-Zone. Auch die Geschäfte haben geöffnet.

Die großen Banner, die quer über die Straße gespannt sind, weisen im Schwabmünchner Stadtzentrum schon längst darauf hin: In der Innenstadt steigt diesen Sonntag wieder das Weinfest der Werbegemeinschaft Schwabmünchen. Es findet immer am vierten Sonntag nach Michaeli statt, diesmal ist das der 22. Oktober. Das Fest startet um 12.30 Uhr. Tausende Besucherinnen und Besucher werden wieder erwartet, sofern das Wetter mitspielt.

Ausstellung der Autohändler in der Lutipoldstraße

An vielen Ständen der Händler aus der Region können die Besucher Wein trinken: weißen, roten und rosé, ganz nach Belieben. Auf der Hauptstraße und dem Stadtplatz bieten die Händler auch verschiedene Speisen und andere Getränke an. Vereine und Organisationen präsentieren sich und ihre Arbeit ebenfalls in der Fuggerstraße. Verbunden mit dem Weinfest ist wie immer ein verkaufsoffener Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr. Im Schwabmünchner Zentrum haben dann viele Läden geöffnet und sie bieten besondere Aktionen für ihre Kunden an. In der Luitpoldstraße findet zudem die Ausstellung „Emissionsfrei in die Zukunft“ der Schwabmünchner Autohändlern statt.

Musikalisch ist ebenfalls Einiges geboten: Die Band "Milksnitte" spielt ab 13 Uhr auf Höhe des Restaurants "Traditione". Die Gebrüder Graustich trten auf dem Schrannenplatz auf, dort sind auch die Feunde von Giromagny zu finden. Gegen 15 und 16 Uhr Uhr gibt es Auftritte der Schüler AG Französisch der Grundschule.

Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit und Kinderschmicnken wird auf Höhe der "Krämerin" angeboten.

Diese Straßen sind in Schwabmünchen gesperrt

Am Sonntag sind in der Zeit von 10 Uhr bis etwa 19 Uhr die Fuggerstraße ab der Einmündung Lechfelder Straße, die Luitpoldstraße sowie ein Teilbereich der Mindelheimer Straße für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Die AVV-Busse befahren am Veranstaltungstag die Umleitung über die Lechfelder Straße und Gartenstraße. Die Haltestelle „Schwabmünchen, Alten Rathaus“ wird während der Veranstaltung nicht bedient.

Hier können Besucher parken

Gebührenfreie Parkplätze für Besucherinnen und Besucher gibt es am Festplatz in der Holzheystraße, am Schulzentrum am Breitweg sowie am Eisplatz in der Jahnstraße. (AZ)