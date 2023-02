Schwabmünchens A-Jugend-Handballerinnen stehen im DHB-Pokalfinale

Mit einem 28:20-Sieg beim TV Nellingen sicherten sich die Gelb-Blauen mit dem Gruppensieg sowohl den Finalplatz wie auch die direkte Qualifikation für die Jugendbundesliga 2023/2024.

Die Schwabmünchner A-Jugend-Handballerinnen haben es geschafft: Mit einem deutlichen 28:20-Sieg gegen den TV Nellingen haben sie sich für das deutsche Pokalfinale qualifiziert.

Wie bei den letzten Auftritten überzeugten die Schützlinge von Trainer Holger Hübenthal in die Halle in Ostfildern mit einer sehr starken Defensivleistung vor einer zu toller Form auflaufenden Torhüterin Lara Rettermeier. Ein schnelles 3:0 konnten die erwartet temporeich und zweikampfstark auftretenden Nellingerinnen bis zum 4:4 (13.) noch einmal ausgleichen, danach neigte sich die Waage allerdings immer stärker zugunsten der Schwabmünchnerinnen. Das Rückraumtrio mit Julika Birnkammer, Lea Lammich und Luisa Merkle drückte in Angriff und Abwehr dem Spiel seinen Stempel auf und die Fans feierten zu Recht eine so vorher kaum für möglich gehaltene 14:7-Pausenführung.

Leonie Spatschek glänzt mit fünf Toren

Auch nach dem Wechsel ließen die Bayern den Württembergern keine echte Chance mehr, um aufzuschließen. Leonie Spatschek brachte mit fünf blitzsauberen Treffern noch einmal viel Entlastung für ihr Team, das sich wie schon zuletzt mannschaftlich extrem geschlossen und somit auch sehr stark präsentierte.

Pokalfinale gegen Zwickau

Am Ende standen ein zu Recht ausgiebig gefeierter 28:20-Erfolg und die wichtige Erkenntnis, dass die Terminhatz sich im Frühjahr durch die nicht mehr notwendigen Qualifikationsturniere zumindest ein wenig entspannt. Im Pokalfinale geht es in Hin- und Rückspiel gegen den BSV Sachsen Zwickau, der seine Gruppe ebenfalls ohne Verlustpunkt gewann. Die Termine werden erst noch vereinbart.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Hertle; Spatschek (5/1), Franz, Haslauer, Birnkammer (7), Müller, Lammich (3), Incidelen, Michael, Merkle (7), Würdinger (1), Bartosch (5/4), Staigmüller.