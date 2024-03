Schwabmünchens Innenstadt wird zur Flaniermeile

Auch wenn das Wetter noch nicht so ganz Frühlingshaft war, kamen tausende Besucher zum Frühlingsfest nach Schwabmünchen.

Gelegentlich spitzelte die Sonne hervor, es hätte noch etwas frühlingshafter sein können - aber im Großen und Ganzen spielte das Wetter am Sonntag in Schwabmünchen mit. Das passende Wetter und das spannende, breit gefächerte Angebot in der Innenstadt lockten so wieder tausende Besucher nach Schwabmünchen. Die Menschen schlenderten durch den gut einen Kilometer langen Bereich, beginnend im Norden am Abzweig zur Frauenstraße bis zur Luitpoldstraße im Süden. Dort verwandelte sich die Innenstadt in eine große Freiluft-Flaniermeile mit einem bunten Angebot an Kulinarik, Information und Unterhaltung. Doch nicht nur in der Stadt war einiges geboten, auch in den Gewerbegebieten gab es Firmen, die ihre Türen für Besucher öffneten.

69 Bilder Die Bilder des Frühlingsfestes in Schwabmünchen Foto: Christian Kruppe

Das Angebot, dass sich den Besuchern bot, war groß. Von Autos über Gesundheit, Politik, Sicherheit Immobilien bis zu Reisen und natürlich Blumen war eine breite Palette geboten. Ergänzt wurde diese durch vielerlei kulinarische Möglichkeiten, vom beliebten Aperol-Spritz über Burger, Kuchen, Waffeln, Flammkuchen bis hin zu Bier und Wein. Dazu hatten die Geschäfte offen und boten so den Kunden die Gelegenheit eines gemütlichen Sonntagseinkaufs an. Auch die boten den Gästen der Stadt mehr als eine offene Tür. So präsentierte der Schwabmünchner Roland Bock bei der Buchhandlung Schmid sein neues Buch über die Tiere des Waldes, bei der Schreinerei Lehle war "Live-Cooking" geboten und Bikeoholix lud zu Testfahrten auf den neuesten Fahrrädern ein.

Frühlingsfest Schwabmünchen: Ohne Vereine geht's nicht

Ein wichtiger Bestandteil des Festes sind auch die Vereine und Organisationen der Stadt. Feuerwehr, THW, das Rote Kreuz und auch die Rettungshundestaffel der Johanniter informierten mit großen Ständen über ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement. Alles gepaart mit spannenden und teilweise spektakulären Vorführungen wie dem Tauchtank der Wasserwacht oder dem Sprungkissen bei der Feuerwehr.

Zum Inventar zählen mittlerweile die "Arizona Outlaws". Das Country-Duo spielt schon seit vielen Jahren zugunsten der Schwabmünchner Tafel. Neu hingegen war ein Stand der Polizei. Dort stellte sich nicht nur die Schwabmünchner Inspektion vor, auch Kollegen aus Bobingen waren mit dabei. Unterstützt wurden die Ordnungshüter aus den Dienststellen von Kollegen der Präventionsstelle der Augsburger Kripo, die unter anderem zum Thema Einbruchsschutz informierten.

Alles in allem hat die Werbegemeinschaft Schwabmünchen wieder einmal eine runde Veranstaltung auf die Beine gestellt, die sich sehen lassen kann - die Besucherzahlen belegen das. Und Vorbereitungen für das nächste Event der Werbegemeinschaft laufen schon. Am 5. Juli steigt am Stadtplatz die lange Sommernacht mit dem Duo Grenzenlos.