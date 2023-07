Schwabmünchen

06:00 Uhr

Schwabmünchens neuer Polizei-Vize: "Das ist wie Heimkommen"

Plus Benjamin Schorer ist der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Er spricht über Herausforderungen, Hobbys und Belastungen, die der Beruf mit sich bringt.

Von Carmen Janzen

Hallo Herr Schorer, für Sie ist es heute der dritte Tag in der Schwabmünchner Inspektion als stellvertretender Leiter. Haben Sie sich schon eingelebt?



Benjamin Schorer: Einerseits, ja total. Das ist für mich wie Heimkommen. Ich war ja bereits im Jahr 2018 als Dienstgruppenleiter in Schwabmünchen. Der Empfang war herzlich. Außerdem bin ich hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Andererseits, schauen Sie sich um, die Kartons, die ich vom Präsidium Schwaben-Nord mitgebracht habe, sind noch nicht ausgepackt, die Wände sind noch kahl und der Schreibtisch leer.

Sie haben es ja bereits erwähnt, das große Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Dort waren Sie bis vor ein paar Tagen zuständig für die Planung und Abwicklung großer Einsätze im Bereich Verkehr, zum Beispiel Schwertransporte. Warum wollen Sie jetzt in einer "Landinspektion" arbeiten?



Schorer: Ich war bereits in mehreren Inspektionen, in Neu-Ulm, Augsburg-Mitte, Augsburg-Süd, aber auch, wie erwähnt, in Schwabmünchen. Es ist nicht die kleine Landinspektion, wie man als Laie vielleicht meinen könnte. Wir sind hier breit aufgestellt, haben die Probleme der Stadt, aber auch die der kleineren Orte. Insgesamt sind wir für ein recht großes Gebiet im Landkreis zuständig. Außerdem ist die Stelle für mich unheimlich interessant. Sie bringt neue Herausforderungen und Aufgaben mit sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen