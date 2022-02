Schwabmünchner Autorin schreibt über kulturelle Hürden

Plus Sie ging nach Südamerika. Wieder zurück fühlt sich Karin Wieser aus Schwabmünchen etwas entwurzelt und verfasst in zwei Jahren einen Roman mit packendem Stoff.

Durch Zufall stieß sie auf einen packenden Romanstoff: Die Schwabmünchner Autorin Karin Wieser veröffentlicht ihr zweites Buch, den Roman "Immer nur fast".