Schwabmünchner Blaulichttag: Retten, Helfen und für Ordnung sorgen

Plus Der Schwabmünchner Blaulichttag lockte Tausende an. Was bewegt Menschen, bei einem Hilfsdienst oder der Polizei zu arbeiten?

"Der Beruf gibt einem sehr viel zurück", sagt Thomas Haugg vom Bayerischen Roten Kreuz. Die Arbeit als Notfallsanitäter sei vielseitig, fordernd, aber auch sehr befriedigend. Es sei zwar ein anspruchsvoller Beruf, aber am Ende des Tages könne man mit Stolz auf das blicken, was man am Tag geschafft hat. Und das sei nicht selten das gute Gefühl, ein Menschenleben gerettet zu haben. Bis es jedoch soweit ist, habe ein Notfallsanitäter viel zu lernen. "Die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist nach der Ärztin oder dem Arzt die qualifizierteste, die es im medizinischen Bereich gibt", sagt Thomas Haugg. Aber auch nach dem Ende der Ausbildung sei ständiges Training und Weiterbildung wichtig. Denn ein Einsatz stelle immer eine Herausforderung dar.

Deshalb sei es enorm wichtig, alle Handgriffe ständig zu üben, um im Ernstfall nicht unter Stress zu geraten. Trotzdem gebe es Einsätze, die auch routinierte Rettungskräfte an ihre Grenzen bringen würden. Besonders schlimm sei es, wenn Kinder die Betroffenen seien oder eventuell ein persönlicher Bekannter. Natürlich fahre man mit Anspannung an einen Einsatzort. Man wisse ja nie wirklich, was einen erwarten werde, gibt Haugg zu. Doch bereits auf der Fahrt könne man Grundsätzliches klären. Auch das Gespräch mit dem Kollegen oder der Kollegin könne helfen. Bedauerlich sei das Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte". Gerade bei Einsätzen wie in der Silvesternacht oder bei großen Partys habe man mit alkoholisierten Menschen zu tun. "Wir setzen dann hauptsächlich auf Deeskalation. Man entwickelt ein Gespür, wie man mit aggressiven Menschen umgehen muss", erklärt Haugg. Doch es gebe auch Selbstverteidigungstrainings in Zusammenarbeit mit der Polizei.

