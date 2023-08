Schwabmünchner Fotograf veröffentlicht ein Buch über die Region

Der Schwabmünchner Lothar Zull gewährt mit seinem neuen Buch „Wehmut“ einen fotografischen Blick auf Dinge, die einst das Leben in der Region beeinflussten.

Als Lothar Zull im Frühjahr dieses Jahres mit dem Fahrrad durch die Region fuhr, säumten geschlossene Bäckereien, Metzgereien oder Wirtshäuser seinen Weg. Gedanken an die Vergangenheit kamen auf, ein Gefühl der Wehmut erfasste sein Gemüt. „Mir wurde bewusst, wie viel Liebgewonnenes mit der Zeit verloren ging. Und genau diese Gefühle wollte ich mit dem Projekt ausdrücken“, sagte er rückblickend auf die Idee seines Buches „Wehmut“, das kürzlich erschienen und im lokalen Buchhandel erhältlich ist. Für den Bildband, der insbesondere Fotos aus der Region zwischen Augsburg und Ettringen enthält, konnte Zull die Kunsthistorikerin und Autorin Sabine Sünwoldt gewinnen, die das Thema mit Texten begleitet.

„Wehmut ist ein lebendiges Gefühl süßen Schmerzes, ausgelöst durch einen Sinnesreiz, einen Anblick, eine Erwähnung“, schreibt Sünwoldt und konkretisiert mit diesen Worten die Ebene, auf der die Fotos wirken. Wehmut sei in der Regel nicht von Traurigkeit bestimmt, Wehmut kommt mit einem Lächeln, so die Co-Autorin weiter.

Geschlossene Läden, leere Vitrinen, schimmlige Gebäude

In dem Bildband des 1951 in Würzburg geborenen, in Schwabmünchen lebenden und arbeitenden autodidaktischen Fotografen, finden sind unterschiedliche Wehmutsorte wieder: Gebäude, um die Jahrhundertwende prachtvoll errichtet, und jetzt vom Schimmel bevölkert, treffen auf ein ehemaliges Kino, in dessen Schaukästen noch Plakate unvergessener Filme um Besucher werben, geschlossene Metzgereien mit abgehängten Fenstern, die täglich frische Waren aus eigener Produktion verkünden, eine geschlossene Brauerei, die einst die Region versorgte.

Aber auch persönliche Dinge findet der Betrachter wieder, wie eine Bratwurst als kulinarische Erinnerung an monatliche Vereinsabende, ein Bub mit einer Schokoladen-Zigarette beim Familienfest, ein VW-Käfer, der mal Lebensmittelpunkt war, leere Vitrinen, die einst die Speisekarten der Wirtshäuser beheimateten. Die Orte, die Zull fotografisch festhielt, hatten einst im Leben der Menschen einen Platz. Auch wenn sie sie real verloren sind, haben sie in ihrer ursprünglichen Funktion eine große Bedeutung für das Zusammenleben gehabt. Die Erinnerung daran macht nicht traurig, sondern ist mit einem süßen Schmerz verbunden; Wehmut eben.

Die Erinnerung an das Vergangene

„Viele ältere Menschen werden die Orte erkennen und ich bin sicher, es kommt durch die Erinnerung an das Vergangene Wehmut auf“, sagte Zull, der beim Durchblättern seines Buches immer wieder bei bestimmten Bildern innehält. „Es ist ja noch alles da, aber eben anders, leblos“, ergänzt er. Die Orte entwickelten ein neues Eigenleben, ihrer eigentlichen Existenz beraubt, kommentierte Sünwoldt. „Die Fotos ziehen einen rein, machen aber nicht traurig“, fasste Sünwoldt im Gespräch zusammen, deren Worte im Buch erläuternd und nicht beschreibend sind.

