Schwabmünchner Fotograf zeigt Bilder aus Kreta

„Kreta Facetten“, so heißt die neue Ausstellung von Lothar Zull in der Kunsthaus-Galerie Schwabmünchen. Was es dort zu sehen gibt.

„Kreta Facetten“, so heißt die neueste Ausstellung von Lothar Zull in der Kunsthaus-Galerie Schwabmünchen. Geboten werden 65 Fotografien des hiesigen Künstlers bis zum 16. Oktober. Und ein ganz besonderes Erlebnis hatte der Künstler auf der Heimreise auch noch.

„Eindrücke, Stimmungen, Impressionen“, so fasste Kersten Thieler-Küchle die Ausstellung von Lothar Zull bei der Vernissage zusammen. „Er zeigt uns nicht nur das traditionelle und antike Kreta, sondern auch das ganz normale und moderne, die Landschaften, die Städte, die Menschen und ihre Kultur. Er bildet auch die Lebensfreude eines Alexis Sorbas ab.“

Lothar Zull wollte Blütezeit und die Wärme auf Kreta genießen

Obwohl Lothar Zull mit seiner Frau Luise seit vier Jahrzehnten mit seinen selbst ausgebauten Wohnmobilen seit Jahrzehnten durch Europa und darüber hinaus tourt, war er im Frühjahr 2022 zum ersten Mal auf Kreta. „Wir wollten dort die Blütezeit und die Wärme genießen und das Land auf uns wirken lassen“, erzählte er und meint weiter: „Haben wir erst einmal ein Ziel ins Auge gefasst und sind angereist, dann lassen wir uns in dem Land einfach treiben. Am liebsten bewegen wir uns dort, wo es keine Touristenströme gibt, wo wir das Land ursprünglich genießen können.“ Dazu verhelfen ihm sein, wie er es nennt, „Reisemobil, nicht Wohnmobil", denn wichtig ist ihm und seiner Frau das Erleben der Reise und nicht das Wohnen und Schlafen in Luxus. „Wir stehen auch immer wild, denn dabei lässt sich viel mehr erleben als auf einem Campingplatz.“ Ihn interessiert also das Ursprüngliche, das wirkliche Leben.

Etwas überraschend kommt dann die Aussage, dass bei ihm und seiner Frau das Reisen im Vordergrund steht und nicht das Fotografieren. "Natürlich habe ich immer die Kamera griffbereit. Aber ich suche nicht nach Motiven, sondern lasse sie zufällig auf mich wirken, halte fest, was sich mir bietet“, sagt er. Der Schwabmünchner hat also nicht von vorneherein eine Ausstellung im Kopf und sucht nicht die Reise nach besonderen fotografischen Möglichkeiten aus, sondern bei ihm steht das ursprüngliche Reisen im Vordergrund, und darauf ergeben sich dann die herrlichen Bilder, aus denen er schließlich diese Ausstellung zusammengestellt hat, eine von vielen, die der Künstler schon im In- und Ausland geboten hat. Da ist Natur ebenso zu sehen wie Denkmäler, Häuser wie Menschen, Kunst und wie die auf Kreta allgegenwärtige Ziege. Und die bekannteste Persönlichkeit der Insel, der Schauspieler Alexis Zorbas.

"Kreta Facetten": e ine Prise Kreta in der Kunsthaus-Galerie Schwabmünchen

Auf der Heimreise widerfuhr ihm ein unglaubliches Erlebnis, das er ausnahmsweise nicht im Bild festgehalten hatte: Bei Igoumenitsa in Griechenland wurde er von der Polizei routinemäßig kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten einen blinden Passagier auf Zulls Fahrrädern, hinten am Wohnmobil angebracht und mit einer Plane abgedeckt. „Gott sei Dank nahmen sie mir ab, dass ich damit nichts zu tun hatte, verhafteten den Mann und ließen uns problemlos weiterfahren.“

Wieder heimgekehrt, stellte Zull die Ausstellung zusammen. Was er sich von ihr erwartet? „Es war schön zu sehen, dass so viele zur Vernissage kamen, sich die Bilder anschauten und sich dafür interessieren. Natürlich freue ich mich, wenn einige davon auch verkauft werden.“

Die Ausstellung bleibt bis zum 16. Oktober bestehen. Jedes Bild kann für 80 Euro erstanden werden.