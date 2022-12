Schwabmünchner gewinnt den Deutschen Reporterpreis

Plus Warum musste Pius Walder sterben? Mit seiner Reportage über einen mysteriösen Todesfall gewinnt der Schwabmünchner Tobias Scharnagl den Deutschen Reporterpreis.

Heuer jährte sich der mysteriöse Tod von Pius Walder, der oftmals als letzter Wilderer in Österreich bezeichnet wird, zum 40. Mal. Er starb durch einen Schuss in den Hinterkopf, abgefeuert von einem Jäger. War es ein tragischer Unfall oder doch kaltblütiger Mord? Der Fall spaltet das kleine, österreichische Bergdorf Kalkstein noch immer und diente als Inspiration für einige Filme und Bücher.