Schwabmünchner Grundschüler sollen im Wald fürs Leben lernen

Alle Drittklässler in Bayern sollen laut Lehrplan den Wald besser kennenlernen. Deshalb hat die Schwabmünchner Grundschule einen Waldtag organisiert.

Ob als Erholungsort, als Heimat vieler Tierarten oder als Hilfe beim Klimaschutz – der Wald nimmt eine wichtige Rolle ein. Um Kinder dafür zu sensibilisieren, ist im Lehrplan aller dritten Klassen in Bayern der Wald als Schulthema vorgesehen. Wie das praktisch aussieht, durften Drittklässler der Sankt-Ulrich-Grundschule Schwabmünchen bei der Haldenburg in Schwabegg erleben.

"Es geht einfach darum, den Kindern den Wald näherzubringen. Ob man das nur im Unterricht macht oder in den Wald geht, ist egal. Wir entscheiden uns, wenn möglich, immer für eine Waldwanderung", sagte Lehrer Gerd Probst. Die Wanderung könne entweder von privaten Anbietern organisiert sein oder vom Forstamt selbst. Dieses Mal war das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg für die Organisation zuständig. Rolf Banholzer und Thomas Miehler, zuständig für verschiedene Forstreviere, Pentti Buchwald vom Walderlebniszentrums in Oberschönenfeld sowie Korbinian Häußler, zuständig für die Umrüstung des Waldes gegen den Klimawandel, leiteten den Aktionstag.

Die Kinder sollen spielerisch den Wald verstehen lernen

Zu Beginn der Wanderung erklärte Rolf Banholzer, wie man sich im Wald richtig verhält. Anschließend stand ein Erlebnisspiel auf dem Programm. "Mit dem Stockspiel möchten wir den Kindern zeigen, wie leicht man mit einfachen Gegenständen aus der Natur etwas Spaßiges machen kann", erklärte Rolf Banholzer. Anschließend zeigte der Förster den Schülern anhand der Krallen von Vögel, wie unterschiedlich sich diese anfühlen.

Im Wald mussten die Schüler anschließend ganz leise einen kurzen Pfad entlanglaufen und dabei möglichst viele Tiersilhouetten erkennen. 16 davon wurden vorab im Wald versteckt. "Der Hintergrund dieser Aufgabe ist es, den Kindern die Artenvielfalt im Wald näherzubringen. Die Kinder sollen die Bewohner des Waldes kennenlernen und bestimmen können", sagte Pentti Buchwald. Danach war das "Zeckenspiel" an der Reihe. Jedem Teilnehmer wurden drei Wäscheklammern gegeben. Diese sollten die Kinder an ihre Schulfreunde wie eine Zecke anheften. "Die Zecke ist das gefährlichste Tier im Wald. Das Spiel dient dazu, den Kindern die Gefahren des Waldes aufzuzeigen und sie darauf hinzuweisen, vorsichtig zu sein", betont Rolf Banholzer.

Nach dem Spiel folgten die Kinder dem Förster zu einem Pavillon. Dort mussten die Kinder versteckte Walnüsse suchen – so wie Eichhörnchen. "Das Spiel dient dazu, den Kindern am Beispiel der Eichhörnchen die Nachhaltigkeit näherzubringen. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir auch zunehmend den Wald gegen die Folgen des Klimawandels rüsten müssen, ist das ein wichtiges Thema", erläuterte Pentti Buchwald.