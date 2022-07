Schwabmünchner ist Präsidenten beim Rotary-Club

Drei Jahre lang hatte der Rotary Club Schwabmünchen Präsidenten aus Bobingen. Jetzt folgt mit Michael Schuldlos ein bekannter Schwabmünchner.

In der Welt der Rotary Clubs wechseln zur Jahresmitte die Präsidenten. Im Rotary Club Schwabmünchen übergibt Andreas Fischer sein Amt an den neuen Präsidenten Michael Schuldlos für das rotarische Jahr 2022/2023. Nach drei Präsidenten aus Bobingen folgt mit Dr. Schuldlos wieder ein bekannter Schwabmünchner. Der Allgemeinmediziner betreibt seit Jahrzehnten eine Praxis in der Bahnhofstraße.

Trotz Corona wurden die Tafeln unterstützt

Corona hat auch das rotarische Leben verändert. Das Kinderfest musste ausfallen, der Hoigarten zu Gunsten der Tafeln fiel aus – die Rotarier sprangen dann selbst als Sponsoren ein. Die Studien- und Berufsinformation am Schwabmünchner Gymnasium mit Hunderten von Schülern musste in eine online-Version verändert werden – diese "Notlösung" erwies sich dann als voller Erfolg mit Beratern aus aller Welt statt vor Ort.

Der scheidende Präsident Fischer konnte auch von internationalen Projekten berichten. Für das Viktor-Heim in Dunakeszi in Ungarn wurden Pflegebetten vermittelt, im Gedenken an den verstorbenen rotarischen Freund Pfarrer Müller ging eine 4000-Euro-Spende nach Kilali in Tansania, seine langjährige Wirkungsstätte.

Andreas Fischer begleitete selbst einen Transport mit Sach- und Geldspenden im Wert von etwa 20.000 Euro nach Pogradec am Ohridsee in Albanien. Zusammen mit dem christlich geprägten Verein Medizinische Nothilfe Albanien unterstützt der Rotary Club Schwabmünchen dort das orthopädische Reha-Zentrum "Licht der Hoffnung" mit Prothesen-Werkstatt.

Schulklassen bekommen einen Umweltkoffer

Das größte Projekt des neuen Präsidenten Michael Schuldlos bildet der Schüleraustausch. Zwei Gymnasiastinnen gehen für ein Schuljahr nach Argentinien und nach Ecuador, im Austausch kommen eine Spanierin und eine Schülerin aus Kanada nach Schwabmünchen.

Mit "Seedloans", einem Projekt zur Stützung von Frauen in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Uganda, begleitet der Rotary Club Schwabmünchen ein Projekt mehrerer Rotary Clubs.

In Schwabmünchen und Umgebung werden Schulklassen mit einem Umweltkoffer in das Problem der Mikroplastik-Teilchen in den Meeren eingeführt.

Aktion zum Schulanfang

Die Schwabmünchner erleben Rotary in den nächsten Wochen mit der Plakat-Aktion "Pass auf", die Autofahrer wieder an den Schulanfang erinnern soll.

Auch im neuen rotarischen Jahr, so betont der neue Präsident, sind die Rotarier wieder dort, wo unbürokratische Hilfe gebraucht wird. "Durch internationale Kontakte und Freundschaften mit lokalen Rotary Clubs auf der ganzen Welt können wir schnell und zielgenau helfen", sagt er. Schuldlos verweist als Arzt besonders auf den langjährigen Kampf von Rotary gegen die Kinderlähmung. "End Polio Now" ist in den asiatischen Unruhegebieten noch nicht erreicht. (AZ)