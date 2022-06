Schwabmünchner Kammerchor sucht Sänger

Das Vereinsleben nimmt wieder Fahrt auf. Welche Termine und Konzerte anstehen.

Für den Kammerchor war Corona eine Herausforderung. Mitten in den Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert hieß es 2020: stopp. Quasi über Nacht mussten nicht nur alle Aufführungen abgesagt werden, sondern auch der wöchentliche Probebetrieb kam zum Erliegen.

So trieb das Schiff "Kammerchor" fast zwei Jahre hinein in eine Flaute, kein Lüftchen rührte sich. Doch diese Zeiten sind vorbei. Eine stramme Brise kommt auf und macht Hoffnung auf eine Fahrt in Richtung Normalität. Der Kapitän und Chorleiter Tobias Burann-Drixler hat Land in Sicht und lässt alle Segel hissen. Der Steuermann Jürgen Reichardt und seine Offiziere aus dem Vorstandsteam haben die Reiseroute festgelegt, das Schiff ist bereit zur Abfahrt.

Proben dienstags im neuen Probenzentrum in Schwabmünchen

Mit dem Neuaufbruch fällt auch die Wahl des neuen Heimathafens zusammen: Nach der Sommerpause wird der Kammerchor von Bobingen nach Schwabmünchen zurückkehren und die Proberäume im Lech-Wertach-Probezentrum beim Wasserturm beziehen. Künftig werden die Proben dienstags sein. Um das Schiff wieder ordentlich in Fahrt zu bringen, werden noch stimmkräftige Seemänner gebraucht, überwiegend bassige und tenörige Bootsleute (anheuern bitte beim Kapitän unter chorleiter@kammerchor-schwabmuenchen.de).

Die Termine des Kammerchors im Überblick

Folgende Häfen werden angefahren: Am Sonntag, 24. Juli, von 16.45 bis 17.30 Uhr singt der Kammerchor beim Stadtfest in Schwabmünchen im Stadtgarten. Vom 7. bis 9. Oktober veranstaltet der Chor sein Chorwochenende in Leutkirch und am Sonntag, 11. Dezember, wird es wieder ein Adventskonzert geben. (AZ)