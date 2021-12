Schwabmünchner Polizei kontrolliert erneut Fahrräder

Die Polizei hat ein Auge auf Fahrräder: Jüngst wurde wiederholt in Schwabmünchen kontrolliert. In einem Fall musste die Polizei hart durchgreifen.

Wegen der Witterung - es war noch dunkel und neblig - waren am Montagmorgen weniger Zweiradfahrer als bei der Kontrolle in der Vorwoche unterwegs. Damals gab es 45 Beanstandungen. Diesmal mussten elf Fahrräder wegen mangelhaften Zustands, meist handelte es sich um fehlende Beleuchtung, beanstandet werden. Das Verständnis der Verkehrsteilnehmer für die Kontrollen und deren Einsicht waren laut Polizeibericht sehr hoch.

E-Bike-Fahrer erhält eine Anzeige

In dem Zusammenhang wurde in der Fuggerstraße in Schwabmünchen einem E-Bike-Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Er war ohne Licht unterwegs und die Bremsanlage funktionierte nicht ausreichend. Bei der Überprüfung stellte sich auch noch heraus, dass das E-Bike aufgrund der Motorleistung versicherungspflichtig war. Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

