Schwabmünchner Schülerinnen sprechen über Essstörungen

"Am Ende fühlte ich gar nichts mehr", sagt eine Jugendliche. Betroffene von gefährlichen Essstörungen berichten am Gymnasium über ihre Krankheit, Experten geben Ratschläge.

Wer einmal Bilder von Esskranken gesehen hat, dem gehen sie nicht mehr aus dem Kopf. Meist sind es junge Frauen, die so abgemagert sind, dass sich jeder Knochen unter dünner Haut abzeichnet. Das Gegenteil sind Kinder und Erwachsene, die sich wegen massiven Übergewichts kaum noch bewegen können. Zwei Extreme, die alle an der gleichen Krankheit leiden: Essstörung. Weil die Zahlen von Betroffenen seit der Corona-Pandemie stark steigen, hatten die Gymnasiallehrerin Bettina Schaumann und die Psychotherapeutin Eva Mahkorn die Idee zu der Veranstaltung, die sie zusammen mit der Beratungsstelle "Schneewittchen" vom SOS-Kinderdorf in Augsburg umsetzten.

Bei der Ausstellung "Klang meines Körpers", in der sich Betroffene mit Magersucht, Bulimie, Biggerexie (Muskeldysmorphie, Störung des Selbstbilds) und Binge-Eating-Störungen (Esssucht) auseinandersetzen, erfuhren die Schüler viel über die Anfänge und Folgen. Angeboten wurden dann Lösungen aus dem Teufelskreis, auch in Gesprächen.

Wie alles beginnt

Im zweiten Teil berichteten drei betroffene junge Frauen, teilweise noch im Schüleralter, wie es ihnen mit der Krankheit erging: Alles beginne mit einer Art Depression, einem Nicht-zufrieden-Sein mit sich selbst, einem abartigen Schönheitsideal, Problemen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Es gehe dann in das Ausschalten von emotionalem Erleben, Selbstwert, Liebe und jeglichen Bindungen über und ende mit dem völligen Zurückziehen aus dem sozialen Leben und in Essstörungen, die den gesamten Körper und den Verstand komplett verändern würden. "Viele hungern sich dumm, haben totale Gedächtnisprobleme, Haarausfall, Zahnschäden, schlimme Verdauungsprobleme, Organversagen, lebensbedrohliche Knochendichte, werden unfruchtbar, nehmen am normalen Leben nicht mehr teil und können sich aus diesen unnatürlichen Zuständen nicht mehr selbst heraushelfen", erklärte die Landsberger Kinderpsychotherapeutin Eva Mahkorn.

Exzessiver Sport und absolute Essenskontrolle

Die ehemals an Essstörung erkrankten Frauen berichteten von ihren Erlebnissen: Emma berichtete von einem minutiös geplanten Tagesablauf von exzessivem Sport und absoluter Essenskontrolle, der zu jeglichem Verlust von Lebensfreude führte. "Freunde, Familie, Schule, andere soziale Kontakte, alles verschwand. Ich kann mich nicht einmal mehr an diese schlimme Zeit erinnern", sagte sie. Antonia warnte vor der Instagram-Scheinwelt, die völlig falsche Ideale vorgaukelt, und davor, andere zu kopieren. Sie sei so stark abgemagert gewesen, dass sie beinahe gestorben wäre. Lilly berichtete von dem völlig übersteigerten Wunsch nach Perfektion, Angst, Frustration, Verlust der Gefühlswelt, Isolation und der Sehnsucht nach Gesellschaft, zu der man nicht mehr fähig ist. "Am Ende fühlte ich gar nichts mehr und lebte in völliger Isolation."

Alle drei begaben sich dann auf Drängen anderer in psychotherapeutische und medizinische Behandlung und machten einen schwierigen Klinikaufenthalt mit vielen Rückschlägen durch. Heute geht es den jungen Frauen wieder gut. Sie stehen wie vor der Erkrankung mitten im Leben. Angst haben sie derzeit nur davor, wieder einen Rückschlag zu erleben. "Mein sehnlichster Wunsch ist es, nie wieder die schrecklichen Erfahrungen der vergangenen Jahre machen zu müssen", sagte Emma.

Hohe Dunkelziffer

Bei der Abendveranstaltung und in Einzelgesprächen mit Eltern und Schülern berichtete Bettina Schaumann davon, dass es am Leonhard-Wagner-Gymnasium einige Fälle von Essstörungen gebe und deren Zahl durch Corona extrem zugenommen habe. "Während dieser Zeit fiel die Kontrolle, alles Normale, weg. Das Leben wurde unplanbar." Sie sprach auch von einer hohen Dunkelziffer, da die Essstörung-Betroffenen ausgeklügelte Vertuschungsstrategien entwickelten. Wichtig sei, schon bei ersten Anzeichen mit den Kranken zu sprechen, im Freundeskreis und in der Familie ebenso wie in der Schule, "allerdings extrem behutsam". Die Betroffenen haben, so Schaumann, Wahrnehmungsstörungen bezüglich ihres eigenen Körpers und ihres Geistes, sehen sich falsch, neigen zu Perfektionismus, verlieren den Selbstwert und jegliche Bindungen.

Penetrantes Mobbing im Kopf

Eva Mahkorn sprach davon, dass sich die Krankheit wie ein Schatten auf den Menschen lege, im Kopf penetrantes Mobbing stattfinde. Bei 30 Prozent der Betroffenen könne eine Besserung erreicht werden, bei 50 Prozent eine Heilung und bei 20 Prozent trete Chronifizierung ein, die in vielen Fällen zum Tode führe. "Deshalb ist Prävention so wichtig", sagte die Landsberger Psychotherapeutin. Die Behandlungsdauer von Essstörungen gab sie mit drei bis sieben Jahren an.

Erste Krankheitsbilder erlebe sie in ihrer Praxis schon bei Neunjährigen, fast ausschließlich bei Mädchen. Die meisten Fälle treten aber in der Pubertät und danach auf. "Von Betroffenen muss jeglicher Druck und Stress genommen werden. Viele einfühlsame Gespräche sind extrem wichtig. Den Betroffenen muss geholfen werden, sich selbst wieder zu akzeptieren und sich nicht von sozialen Medien beherrschen zu lassen."

Für absolut wichtig erachten Schaumann und Mahkorn, nicht wegzuschauen und früh zu reagieren, sich Hilfe zu holen. "Wir sind stets zu Gesprächen bereit", sagten die beiden Frauen.