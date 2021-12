Schwabmünchner Sternsinger kommen heuer auf anderen Wegen

Wegen Corona können die 40 Sternsinger-Gruppen der Pfarrei St. Michael nicht von Haus zu Haus ziehen. Was sie aber tun werden.

Sternsinger in Verkleidung der Heiligen Drei Könige, die mit einem Handwagen von Haus zu Haus ziehen, ihren Segensspruch aufsagen und um Spenden bitten. Dieses gewohnte Bild in der Zeit von Neujahr bis zum Dreikönigstag wird es auch kommendes Jahr nicht geben. Die Einschränkungen der Kontakte wegen der Corona-Pandemie lassen diesen Brauch nun schon im zweiten Jahr nicht zu.

Doch die Pfarrei St. Michael hat wie im Vorjahr eine Alternative ausgearbeitet. Vom 1. bis zum 6. Januar wird jeweils ein Begleiter mit einem Sternsinger aus seiner Familie den Segensbrief mit Aufkleber und Überweisungsträger in die Briefkästen einwerfen. Um den Segen trotzdem an den Türen sichtbar zu machen, liegt dem Brief ein Aufkleber mit der bekannten Inschrift "20*C+M+B+21 - Christus Mansionem Benedicat - Christus segne die Wohnung" bei. In dem Briefumschlag befindet sich auch ein Überweisungsträger, mit dem die Sternsinger um eine Spende für das Schulprojekt von Pfarrer Mugalu in Uganda bitten. Statt einer Überweisung kann die Spende auch in einem Umschlag in die Opferstöcke der Kirchen in Schwabmünchen, Schwabegg, Mittelstetten und Klimmach eingeworfen werden. Dort liegen auch kleine Päckchen mit Weihrauch, Kohle und Kreide aus, die gegen eine kleine Spende mitgenommen werden dürfen.

Sternsinger in Schwabmünchen: 6500 Briefe werden verteilt

So werden wieder circa 6500 selbst entworfene Briefe samt Umschlag, Segensaufkleber und Spendenvordruck in die Briefkästen der ganzen Pfarreiengemeinschaft von freiwilligen Helferinnen und Helfern eingeworfen. Teilweise werden sie von einer "königlichen Hoheit" aus der Familie begleitet. Andreas Würstle will wieder einen Videoclip gestalten, der im Vorjahr mehr als tausendmal abgerufen wurde.

Sternsinger-Aktionen werden in den deutschen Diözesen seit 1959 durchgeführt. In der Pfarrei St. Michael in Schwabmünchen begann man damit erst über 30 Jahre später. Denn hier gab es eine andere Tradition, die sich "Heilig-Drei-König-Anschreiben" nannte. Dabei gingen die Kapläne, später auch Pfarrer Max Beißer, zusammen mit dem Mesner in die Häuser zu den Bewohnern, die den Besuch gewünscht hatten. Anfang der 1990er-Jahre startete die damalige Gemeindereferentin, Christine Keppeler, die Sternsinger-Aktion und sammelte einige Helferinnen um sich, denn es musste natürlich eine große Menge von Gewändern, Kronen, Sternen, Weihrauchfässern und Spendendosen hergestellt werden. Dazu war es notwendig, das Stadtgebiet in verschiedene Bezirke einzuteilen.

Am Anfang waren nur wenige Gruppen in Teilen der Stadt unterwegs. Inzwischen sind es über 40 Gruppen allein in der Stadt. Dazu kommen etwa 15 Gruppen in den Ortsteilen Schwabegg, Mittelstetten und Klimmach. "Die Spendenergebnisse steigerten sich fast durchwegs, angefangen bei etwa 30.000 DM (15.000 Euro) in den ersten Jahren. Im Jahr 2021, in dem die Spenden wegen Corona nur überwiesen oder in den Opferstock eingeworfen werden konnten, erreichten wir ein Spitzenergebnis von rund 43.600 Euro. In all den Jahren wurden über 870.000 Euro gesammelt", teilt Karl Knoll mit.

Was mit dem Geld geschah

Was geschah mit dem Geld? Dazu sagt Knoll: "Ungefähr 320.000 Euro flossen nach Uganda, wo der uns gut bekannte Pfarrer Mugalu auf der Insel Buvuma eine Grundschule für die Klassen eins bis sechs für 400 Kinder sowie einen Kindergarten errichten ließ. Daneben erhält Pater Otto Strauß jedes Jahr einen ansehnlichen Betrag für das Kinderheim in Camargo (Bolivien). In früheren Jahren unterstützten wir einen Schulbau in Mendoza (Argentinien), ein Krankenhaus in Peramiho (Tansania) und andere Projekte. Durch unsere persönlichen Verbindungen konnte sichergestellt werden, dass die Gelder zum Wohl der Kinder verwendet wurden." Karl Knoll hofft sehr darauf, dass die Sternsinger im übernächsten Jahr den Segen wieder persönlich bringen dürfen.