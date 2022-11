Schwabmünchner Trachtenkapelle Alpengruß sagt Danke

Mit einem Konzert in der Christuskirche verabschiedet sich die Kapelle von ihrem Probenraum im evangelischen Gemeindehaus in Schwabmünchen.

Mit einem besonderen Konzert unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" verabschiedet sich die Trachtenkapelle Alpengruß von ihrem langjährigen Probendomizil im evangelischen Gemeindehaus. Das Konzert findet am Samstag, 12. November, um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche an der Holzheystraße statt.

Seit April 2006 probte die Trachtenkapelle Alpengruß in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses in Schwabmünchen. Diese Ära geht nun dem Ende entgegen, da die Musikerinnen und Musiker zum Ende dieses Jahres in das neue Lech-Wertach-Probenzentrum am Wasserturm umziehen werden.

Pfarrer Dieter Schinke wollte das Gebäude damals mit Leben füllen

Dass die Trachtenkapelle seinerzeit das Gemeindehaus als Probendomizil nutzen konnte, ist dem besonderen Engagement des damaligen Pfarrers Dieter Schinke zu verdanken, der das frisch renovierte Gebäude zusätzlich mit Leben füllen wollte. Und die Musikanten der Trachtenkapelle Alpengruß waren damals auf der Suche nach einem neuen Übungsraum. Anfangs fanden ihre Proben im großen Saal im Erdgeschoss statt, aber dann kam das großzügige Angebot, die brachliegenden Räumlichkeiten im Obergeschoss zu einem zweckmäßigen Probenlokal auszubauen. Die Baumaßnahmen führten die Musiker größtenteils in Eigenleistung aus.

Langfristige Perspektive für die Trachtenkapelle Alpengruß

Mit dem Bezug der neuen Räume im September 2007 erhielt die Trachtenkapelle Alpengruß eine langfristige Perspektive für einen geregelten Musikbetrieb, die rückblickend auch die elementare Grundlage für viele erfolgreiche Auftritte war. "Nun naht der Abschied, und da möchten wir mit diesem Konzert einen Dank aussprechen und alle Gemeindemitglieder dazu einladen. Wir haben uns im Gemeindehaus jederzeit willkommen und wohlgefühlt. Es war eine angenehme Zeit im Gemeindehaus, die wir gern in Erinnerung behalten werden", sagt Markus Wagner als Vorsitzender der Trachtenkapelle Alpengruß Schwabmünchen.