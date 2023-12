Schwabmünchner Wurzelkinder kreieren ein eigenes Buch

Die Buben und Mädchen des städtischen Waldkindergartens haben sich eine kleine Erzählung ausgedacht.

Die Wurzelkinder des städtischen Waldkindergartens haben sich eine eigene Geschichte ausgedacht und zu Papier gebracht. Die Erzählung findet sich nicht nur in einem Pixi-Buch. Sie ist jetzt auch in den Schaubuden auf dem Hoigarten in Schwabmünchen ausgestellt.

„Die Waldwichtel und die große Weihnachtsüberraschung“ handelt von einer Gruppe Wichtel, die fleißig Weihnachtsgeschenke bastelt, eines Morgens allerdings feststellen muss, dass jemand im Wichtelwald getobt und ein großes Chaos veranstaltet hat. Die Wichtel suchen angestrengt nach dem Täter und finden letztendlich heraus, dass es der kleine Wolf war. Sie sind zwar anfangs sauer, aber dann erklärt ihnen der Wolf, dass er nichts kaputt machen wollte, sondern einfach nur spielen, weil es bei den Wichteln so schön ist und er nichts zum Spielen hat. Daraufhin haben die Wichtel eine Idee. Sie bauen über Nacht dem kleinen Wolf einen Spielplatz im Wald und überraschen ihn damit. Die Geschichte soll zeigen, wie schön es ist, anderen eine Freude zu machen.

Buch soll Kinderhospiz helfen

Passend zu diesem weihnachtlichen Gedanken soll mit der Geschichte nun Buben und Mädchen im ambulanten Kinderhospiz in München geholfen werden. Die Erzählung ist in Pixi-Büchern abgedruckt, die bei der Buchhandlung Schmid und an den Öffnungstagen des Hoigartens am Stand der Werbegemeinschaft erhältlich sind. Pro verkauftem Exemplar geht ein Euro an das Hospiz und 50 Cent an die Wurzelkinder, die sich damit einen Ausflug finanzieren wollen. (AZ)

