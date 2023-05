Schwabmünchnerin schreibt einen Fantasy-Roman über eine starke Frau

Habe ich mein Schicksal selbst in der Hand? Oder ist es vorbestimmt? Eine junge Frau aus Schwabmünchen geht in ihrem Fantasyroman diesen Fragen auf den Grund.

Anja Gehlert hat unter ihrem Mädchennamen einen Fantasyroman geschrieben, in dem es um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Eine Frau steht im Mittelpunkt. „Mich hat es gestört, dass in vielen Büchern die Mädchen und Frauen fast immer gerettet werden müssen“, sagt die 34-jährige Lehrerin. Also hat sie über eine Frau geschrieben, die sich selbst retten kann – inspiriert durch ihr eigenes Hobby Taekwondo und Allkampf.

Seit 18 Jahren geht Gehlert dieser nicht alltäglichen Freizeitbeschäftigung bei einer Kampfsportschule in Schwabmünchen nach. „Da bin ich aufgewachsen, da habe ich meine Freunde“, berichtet die junge Frau, die inzwischen mit ihrem Mann in Unterdießen lebt. In ihrer Jugend war sie eher ein braves Mädchen. „Ich habe zum Beispiel in der Schule nicht gespickt, weil ich Angst hatte, erwischt zu werden."

Gehlert hat für die Schülerzeitung des LWG-Gymnasiums geschrieben

In ihrer Schulzeit entwickelte die 34-Jährige eine große Leidenschaft zum Schreiben. Fast logisch, dass sie an der Schülerzeitung des Leonard-Wagner-Gymnasiums in Schwabmünchen mitwirkte. Gerne erinnert sie sich an ihre Reportage über Regina Halmich, die sie für das sogenannte „Breitweg-Mikrofon“ verfasst hatte. „Die ehemalige deutsche Boxsportlerin war von 1995 bis 2007 ungeschlagene Weltmeisterin“, schwärmt sie noch heute. „Mich haben starke Frauen schon immer fasziniert“, sagt die Schwabmünchnerin.

In ihrer Schulzeit begann sie auch mit dem Kampfsport. „Mein Papa Sylvio übte diesen Sport aus, und ich bin öfter mitgegangen. Irgendwann hat's mich halt auch gepackt“, erinnert sie sich. Noch heute fährt sie zweimal wöchentlich von Unterdießen nach Schwabmünchen, „denn da kenne ich die Leute und habe unheimlich Spaß daran“. Auch ihre Leidenschaft zum Schreiben blieb. Dies zeigte sich beispielsweise an der Fächerkombination Deutsch/Sozialkunde/Geschichte für das Lehramt am Gymnasium. Zu Beginn ihres Studiums entstand auch ihr Roman „Warriors of Fortune“.

Schwabmüncherin träumte davon, für einige Jahre Lehrerin zu sein

Allerdings fristete dieser dann noch viele Jahre als Datei auf dem Laptop der Schwabmünchnerin. Gehlert erfüllte sich vorab ihren ersten Traum: Für einige Jahre Lehrerin zu sein. „Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, junge Erwachsene zu unterrichten“, sagt sie. Und so begann eine Zeit mit vielen Prüfungen und großem Leistungsdruck. Erst, als es ruhiger wurde im Leben der Anja Gehlert, dachte sie wieder an ihr Werk in der Schublade, das ja fast fertig war.

Im Jahr 2020 erfüllte sich die Positivdenkerin ihren zweiten Traum: Ihr Buch zu verlegen. Der Fantasyroman "Warriors of Fortune" handelt von einer übernatürlichen Welt mit einem mysteriösen Krieger und dessen Widersachern. Die Hauptfigur, die junge Beth, rettet diesen Krieger und muss dann eine Entscheidung treffen, die ihr bisheriges Schicksal neu schreibt. Zunächst versucht sie jedoch, sich krampfhaft an ihr altes, normales Leben zu klammern. Manchmal mystisch, manchmal voller Spannung – Gehlert lässt ihre Hauptfigur an die Grenzen zweier Welten gehen. Einerseits möchte ihre Protagonistin an der realen Welt festhalten, andererseits fasziniert sie die Parallelwelt mit ihren weißen Rittern und der Schicksalsgöttin, die eine Feministin ist. Denn sie hat Beth – eine Frau – mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, die ansonsten den Männern vorbehalten sind.

Fantasy-Roman: Gehlerts Hauptfigur ist eine starke Frau

Beth muss sich im Roman mit einer neuen Realität anfreunden und ihre Rolle darin finden. In dieser Situation stellt sich die weltbewegende Frage: Ist das Schicksal vorherbestimmt oder kann Beth selbst über ihr Leben und somit ihr Schicksal bestimmen? „Ich wollte herausstellen, dass man kein Spielball des Schicksals ist“, sagt die Autorin überzeugt. Und auch, wenn ihre Hauptfigur in dieser Umbruchphase verwirrt und irritiert ist, weiß sie doch eines genau: Sie ist stark genug, um sich selbst zu entscheiden.