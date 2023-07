Schwerer Diebstahl: Unbekannte haben es auf Motorräder abgesehen

Mehrere neuwertige Motorräder wurden in der Nacht auf Mittwoch bei einem Händler in Schwabmünchen gestohlen.

Der Schaden ist enorm: Mehrere neuwertige Motorräder wurden in der Nacht auf Mittwoch in Schwabmünchen gestohlen. Der Wert der Motorräder wird aktuell auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Laut Polizeibericht verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Kfz-Händler in der Lilienthalstraße.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kripo Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Diese Fragen interessieren die Kripo besonders: Wer machte verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im vermuteten Tatzeitraum oder beim Abtransport der Motorräder? (AZ)