Mann wird bei Arbeitsunfall auf Gemeinde-Bauhof schwer verletzt

Auf dem Großaitinger Bauhof wird mit einem Gasbrenner gearbeitet, plötzlich entsteht eine Stichflamme und verletzt einen Arbeiter. Nun wird nach der Ursache gesucht.

Auf dem Bauhof in Großaitingen ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, erlitt der 58-Jährige am Vortag durch einen Gasbrenner starke Verbrennungen. Die Polizei ging nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es aufgrund eines Bedienfehlers auf dem Bauhof zu einer großen Stichflamme kam. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Beamten wollen nun genau untersuchen, wie es zu dem Unglück kam. (dpa)