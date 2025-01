Schwerverletzter nach Unfall in Schwabmünchen

Schwerverletzt worden ist ein Mann in Schwabmünchen. Am Donnerstag kam es laut Polizei gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schwabegger Straße. Der 65-jährige Mann fuhr mit seinem Auto aus einem Kreisverkehr und kam dabei aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge wurden mehrere Verkehrszeichen überfahren, bis das Auto mit einem Baum frontal zusammengestoßen ist.

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Letztlich stellte sich laut Polizei heraus, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mjk)