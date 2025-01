Schwungvoller Ausklang mit Operetten-Ensemble

Schmetternde Stimmen, Tanzeinlagen und Glückskekse gibt es für die Besucher des Konzerts „Zauber der Operette“ am Silvesterabend. Auf dem Programm stehen in der Stadthalle in Schwabmünchen Lieder wie „Liebe, du Himmel auf Erden“ aus der Operette „Paganini“ von Franz Léhar und das Trinklied „Brandisi“ aus der Oper „La Triviata“ von Giuseppe Verdi. Gesanglich glänzen Elisabeth Artmeier, Harrie van der Plas und Anton Klotzner sowie Sängerin Stefanie C. Braun, die zudem moderiert. Was die Unterhaltung betrifft, unterstützt der Pianist Stellario Fagone mitunter unfreiwillig.

