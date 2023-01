Er ist der älteste praktizierende Arzt in der Region: Sebastian Lochbrunner feiert 80. Geburtstag. Was ihn im Leben bewegt hat.

Für seinen Geburtstag hat er einen festen Plan: Am Morgen wird Sebastian Lochbrunner wie immer seine Praxis aufschließen und Patienten empfangen. Mit seinen jetzt 80 Jahren ist er der älteste praktizierende Hausarzt weit und breit. Das Alter ist ihm nicht anzusehen. Und ans Aufhören denkt er nicht. "Ich mache weiter, solange ich gebraucht werde", sagt er.

Lochbrunner fühlt sich seinen Patienten verbunden. Viele Freundschaften sind über die Jahre entstanden. Vielleicht, weil er ganz bewusst macht, was heute in der Medizin manchmal zu kurz kommt: Er hört zu. Lochbrunner ist fest davon überzeugt: "Seelische Leiden lassen sich nur so herausfinden. Und die nehmen zu." Gesundheitswesen nur nach ökonomischen Gesichtspunkten funktioniere nicht, sagt der Hausarzt, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um Kritik geht. Das bekommt auch der ein oder andere Patient zu spüren, wenn Lochbrunner frei nach dem Wasserdoktor Sebastian Kneipp erklärt: "Gesund bleiben und lang leben will jedermann, aber die wenigsten tun etwas dafür. Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben und verständig zu leben, wie sie heute darauf verwenden, um krank zu werden, die Hälfte ihrer Krankheiten bliebe ihnen erspart."

Sebastian Lochbrunner: "Die Praxis ist mein Leben"

Dabei ist die Balance zwischen Arbeit, Leben und Familie bei Lochbrunner nicht wirklich ausgeglichen. "Die Praxis ist mein Leben", sagt er. Das liegt vielleicht an seiner Lebensgeschichte, die auch viel mit christlichen Werten zu tun hat.

Lochbrunner war ein Kriegsbaby. Er wurde 1943 in Langerringen geboren. Sein Vater fiel im Jahr darauf als Soldat im Russlandfeldzug. Sechs Jahre später der nächste Schicksalsschlag. Seine Mutter, die wieder geheiratet hatte, starb. Vier Buben waren plötzlich zu Vollwaisen geworden. "Aus heutiger Sicht ist das eine menschliche Katastrophe. Damals war das nach dem Krieg Realität, die leider oft zur Normalität geworden war." Sebastian Lochbrunner kam zur Großmutter. Als sie Jahre später starb, war "ich ausgesetzt wie ein Straßenkind".

Der Arzt packte überall mit an

Auf die Initiative eines Lehrers hin konnte er das Maristenkolleg in Mindelheim besuchen. Wenn seine Klassenkameraden an den Wochenenden zu ihren Eltern nach Hause durften, hatte Lochbrunner niemanden. Entweder nutzte er die Zeit, um zu lernen. Oder er kam bei früheren Nachbarn in Langerringen unter. "Es war eine unheimlich starke Dorfgemeinschaft", erinnert sich Lochbrunner, der sich als Optimisten bezeichnet, für den die christlichen Grundwerte immer eine Lebenshilfe bedeuteten. Leistung und Erfolg waren eine Triebfeder. Lochbrunner revanchierte sich im Dorf. Er packte an. So wie auch später. Immer.

In den Semesterferien während seines Medizinstudiums verdiente er sich etwas Geld auf dem Bau. Oder in der Krankenpflege. Er war sich niemals zu schade für Stallarbeit, er schleppte Kohlen oder half im Winter, den Bahnhof vom Schnee freizuschaufeln. Sein Studium schloss er mit der Promotion ab. Anschließend arbeitete er in der Kinderklinik in Scheidegg und im Krankenhaus in Lindenberg, um sich schließlich als praktischer Arzt in Schwabmünchen niederzulassen.

Sebastian Lochbrunner wünscht sich Spenden statt einer großen Feier

Ein halbes Jahrhundert ist das her. Wenn der zweifache Familienvater nicht für seine Patienten unterwegs ist, gönnt er sich mit seiner Frau Städtereisen. Oder eine kurze Auszeit an der Côte d'Azur. Doch jetzt ist erst einmal Geburtstag. Statt eine große Feier auszurichten, sammelt er Geld und spendet es. Die Kartei der Not soll ebenso wie der Bunte Kreis oder die Katholische Bayerische Studentenverbindung Rhaetia bedacht werden. Auch die Kriegsgräberfürsorge erhält eine Spende – sie hatte Lochbrunner vor knapp 30 Jahren geholfen, das Grab seines Vaters in Moldawien zu finden. "Das war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben, als ich nach so langer Zeit erfahren durfte, wo er begraben liegt."