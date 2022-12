Seit zehn Jahren gibt es das Schwabmünchner Fotokollektiv

Wie die Gruppe vom ambitionierten Fotokünstlern zusammenfand und was im nächsten Frühjahr geplant ist.

Das Farbe positive Gefühle erzeugen kann, beweisen die Fotografien, die zur Zeit in der Haargalerie Judith in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen zu sehen sind. Gestaltet wurden sie von den Mitgliedern des Fotokollektivs Schwabmünchen. Es ist momentan die aktuellste Ausstellung, die die Fotogruppe in ihrer zehnjährigen Geschichte zusammengestellt hat.

Als im Jahr 2012 der Fotograf Lothar Zull einen Fotokurs beendet hatte, wollten die Teilnehmer weitermachen und so entstand die Gruppe "Fotokollektiv Schwabmünchen“. Daraufhin verwirklichten sie im Lauf der Jahre etliche Projekte und Ausstellungen. Zum Prinzip der Gruppe gehört die gemeinsame Bearbeitung einzelner Themen. Bei den regelmäßigen Treffen werden die Themen entwickelt und diskutiert und letztendlich mit der Fotografie transportiert.

Mitglieder des Schwabmünchner Fotokollektivs sind (von links) Julia Meck, Margit Stapf, Hans Pfänder, Brigitte Rist, Agnes Zimmermann, Max Lindner, Gisela Mayr und Lothar Zull. Foto: Zull

2013 fand die erste Ausstellung statt

Angefangen hat die Ausstellungstätigkeit 2013 mit der Präsentation "Starke Gefühle“ im Forstamtsgarten in Schwabmünchen. Im Luitpoldpark wurde dann eine ständige Freilichtausstellung installiert. Gezeigt wurden dort Fotografien zu den Themen wie "Mücken, Engel, Düsenflieger“, "Stoff-Textil“, "Behausungen“, "Eine fotografische Interpretation der Lehren des Pfarrers Sebastian Kneipp“ oder "Das Leben wird enden“. Zur Zeit sind Bilder zu "Architektur“ zu sehen.

Mitglieder besuchen gemeinsam Ausstellungen

Auch im Schwabmünchner Rathaus hat die Ausstellung "Gesichter einer Stadt - Menschen in Schwabmünchen“ 2019 für Aufmerksamkeit gesorgt. Neben der fotografischen Beschäftigung kommt der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz. So besuchen die Mitglieder gemeinsam Ausstellungen oder treffen sich auch mal zu einem Kaffeekränzchen.

Der Titel für die nächste Freilichtausstellung im Luitpoldpark wird auch schon bearbeitet, nämlich "Mahlzeit“. Gesammelt wird so viel Material wie möglich um das Thema "Nahrungsaufnahme“. Eröffnung ist im Frühjahr 2023. (AZ)