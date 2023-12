Sie gehört zu Bayerns besten Notarfachangestellten

Die 19-jährige Melina Klug aus Schwabmünchen gehört zu den Besten des Prüfungsjahrgangs.

Zu den besten Notarfachangestellten Bayerns gehört die 19-jährige Melina Klug, die ihre dreijährige Ausbildung in einem Notariat in Augsburg absolviert und parallel die Münchner Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe besucht hat.

Als Notarfachangestellte kann sie Notare nun umfassend bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Die Notarkasse, die unter anderem für die Ausbildung der Azubis der Notare in Bayern und der Pfalz zuständig ist, hatte jüngst die Besten des Prüfungsjahrgangs 2023 geehrt. Die Geschäftsführerin der Notarkasse, Dr. Nora Ziegert, beglückwünschte sieben Azubis für ihre herausragenden Leistungen und überreichte neben Urkunden weitere Präsente. In Bayern und der Pfalz nahmen in diesem Jahr 170 Azubis an den Prüfungen teil.

Welche Karrierechancen sich anbieten

Neben der offiziellen Auszeichnung und Ehrung wurden die Leistungsträger über weiterführende Karriere-Möglichkeiten bei der Notarkasse informiert. Besonders qualifizierten Notarfachangestellten steht die Möglichkeit einer Weiterbildung zum „Inspektor/in im Notardienst“ offen. Als Inspektor und Inspektorin im Notardienst ist man im öffentlichen Dienst angestellt und arbeitet in einem Notariat. Dort werden Inspektoren als leitende Mitarbeiter eingesetzt und stehen den Mandanten als hoch qualifizierter Ansprechpartner bei der Vorbereitung und Abwicklung komplexer rechtlicher Vorgänge zur Verfügung. (AZ)