vor 49 Min.

Sie haben ihren Abschluss an der Hauswirtschaftsschule in der Tasche

Plus Schulabschluss mit Traumnoten: 13 Studierende bestehen die Prüfung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung.

Von Anja Fischer

Viel mehr gewonnen als nur neue Tipps zum Fensterputzen oder Torten verzieren, das haben die Schülerinnen und Schüler der Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen, wie Schulleiter Josef Schnell sagte. "Es sind Freundschaften und Erfahrungen, die so wertvoll sind, und ich wünsche ihnen, dass ihnen diese erhalten bleiben", betonte er in seiner Rede anlässlich der Zeugnisübergabe und Verabschiedung der 13 Studierenden. Was allerdings immer bliebe, so Schnell, sei der mit dem Schulabschluss erreichte Titel der Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung.

