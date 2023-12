Schwabmünchen

18:26 Uhr

Sie hat fünf Enkel und leitet fünf Nachhilfe-Stellen

Plus Elain Skarsten-Pflieger ist 75 Jahre alt und arbeitet mit Leidenschaft. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Ein Besuch in Schwabmünchen.

Von Sarah Rosa Gratza

Dass Elain Skarsten-Pflieger 75 Jahre alt ist, merkt man ihr nicht an. Vor allem nicht, wenn man mit ihr über ihre Arbeit spricht, für die sie sich immer noch mit so viel Leidenschaft einsetzt wie eh und je. Und das, obwohl Skarsten-Pflieger schon längst das Rentenalter erreicht hat. „Wenn man fünf Enkel hat und eine Aufgabe, dann bleibt man geistig fit“, sagt sie. Seit 1991 leitet sie den „Learning Circle“. So heißen ihre Nachhilfe-Stellen, von denen sich drei in Augsburg, eine in Bobingen und eine in Schwabmünchen befinden. Skarsten-Pflieger ist vor allem mit Büroarbeit beschäftigt, doch in den letzten Jahren musste sie immer wieder selbst Unterricht geben.

„Die Leute fehlen uns für die Nachhilfe“, erklärt sie. Der Lehrkräftemangel in den Schulen mache sich auch bei ihr bemerkbar. Mehr als früher ist Skarsten-Pflieger abhängig von Studierenden, die aushelfen. „Die Lösung für den Lehrkräftemangel sind nicht mehr Online-Lernprogramme, sondern mehr Menschen“, meint sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

